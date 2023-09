Cercasi Raya

Scomparsa Raya dal giardino di casa. Greyhound femmina, taglia grande, colore nero petto bianco. Piuttosto timida. In caso di avvistamento NON cercate di avvicinarla a meno che non sia lei a farlo e contattate immediatamente, a qualsiasi ora, I numeri 340 871 3160 - 349 3407782 Si sposta, secondo le segnalazioni ricevute finora, tra Chiampo e Nogarole Vicentino, ma potrebbe essersi allontanata ed essere spaventata. Sul posto a coordinare le ricerche l'associazione Acchiappalevrieri (https://www.facebook.com/acchiappalevrieri). Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/photo?fbid=338503242019297&set=a.208068865062736 Si cercano volontari.