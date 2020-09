Rally di Bassano: Remigio corre in gara e poi passa la ramazza

Incredibile Remigio. Domenica alle 7 in punto, alle prime luci del giorno, dopo poche ore di riposo, era già all'opera in via Colombo con ramazza e sacco per i rifiuti. Puntuale, ogni anno, senza che nessuno glielo chieda, il pilota scende da Stoccareddo, dove vive, e si dedica alla pulizia di una prova speciale o come nel caso di domenica, del vialone che ha ospitato il parco assistenza del Città di Bassano. Armato di scopa e tanta buona volontà Remigio ha pulito tutta la sede stradale raccogliendo cartacce, rifiuti, lattine e altre immondizie seminate lungo il nastro d'asfalto.

Lo ha fatto in abito blu, camicia bianca e cravatta comprese, perché poco dopo avrebbe dovuto partecipare ad una cerimonia.

"Prima il dovere - ha commentato con saggezza - e poi il piacere. I mei vecchi mi hanno dato questo insegnamento!"

Baù ha disputato tutte le edizioni del Città di Bassano, tranne una, ed è sempre il primo a inviare agli organizzatori l'iscrizione alla gara. Sabato sera s'è classificato al 93° posto in coppia con l'amico Cerato al volante di una Peugeot 208.

SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLO! Remigio Baù, un esempio per tutti.

