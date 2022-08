Una zampa per Tyson, il cane pompiere vicentino ha bisogno di cure mediche

Tyson è un cane pompiere del comando di Vicenza, un labrador che è stato addestrato per ricercare persone disperse, sia in zone boschive che sotto le macerie. Ora, però, ha un problema di salute chiamato chilotorace.

Da qualche giorno per lui è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe e, come spiegano gli organizzatori della campagna: “Tyson a breve dovrà sottoporsi ad un'operazione per risolvere il problema, ed è già la seconda in pochi mesi. Questa malattia fa sì che si formi un liquido linfatico intorno alla membrana che avvolge i polmoni rendendo difficile la respirazione. Per Tyson sono stati già spesi migliaia di euro per visite specialistiche e medicinali. Ora servirebbe una zampa per farlo tornare a lavoro”.

La solidarietà intorno al cane pompiere impegnato in numerose operazioni di soccorso, non si è fatta attendere e in soli tre giorni sono stati donati oltre 2 mila euro. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link