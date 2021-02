Primo assaggio di primavera e primi bagnanti al Livelon

Fine febbraio, pandemia ancora in corso ma 22 gradi in un pomeriggio che sembra di primavera avanzata. Non siamo al sud e nemmeno in una spiaggia dei tropici, ma alla spiaggia dei vicentini, il "Livelon" lungo l'argine del Bacchiglione in Strada di Polegge.

Le foto che ci ha inviato un lettore sono di mercoledì pomeriggio: al primo caldo questi bagnanti non hanno perso l'occasione per buttarsi tra i flutti, e poi riposarsi a riva con tanto di asciugamani e costume, anche se l'acqua non dev'essere affatto tiepida nonostante l'innalzamento della temperatura esterna.

E se l'arenile low cost "de noialtri" già vede presenze - anche se non molte - a un mese dall'inizio ufficiale della primaverà in un giorno feriale, viene da chidersi come sarà con l'avanzare della bella stagione, sempre che i divieti per gli assembramenti non diano un giro di vite. Nel caso dei cinque "spiaggiati" in questione, non ci sono assembramenti, anche se magari qualcuno potrebbe obbiettare che questi bagnanti fuori stagione forse dovevano mettersi la mascherina, mentre stavano stese sotto i raggi del sole di febbraio.

Gallery