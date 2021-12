Un vicentino tra i migliori macellai d'Italia

Grande battaglia e uno spettacolo appassionante domenica al Campionato di battuta al coltello che si è svolto in provincia di Cuneo, macellai provenienti tutta Italia si sono sfidati in diverse prove di abilità. Nella “battuta più veloce" il record è stato di 500 grammi di carne di bue in 1 minuto e 32 secondi, secondo posto per il vicentino Giuliano Costa, le sue prelibatezze hanno conquistato tutti.





Custodi di un antico mestiere, cultori della buona carne, sono pochi i macellai rimasti in città, Giuliano ha aperto 20 anni fa la sua bottega animato dalla forte passione. Si è fatto conoscere per la professionalità e la meticolosa cura nel preparare i prodotti fino a diventare punto di riferimento della zona per gli arrosti e i pronti a cuocere fatti giornalmente. Giuliano Costa è titolare di un'attività in città in via Massaria 1 laterale di viale Trieste.

A complimentarsi con lui anche il sindaco Francesco Rucco, per essersi classificato al secondo posto nell'ottavo campionato nazionale di Battuta al coltello, svoltosi a Trinità, in provincia di Cuneo:“I nostri commercianti ed artigiani – ha detto il sindaco - si confermano di grandissimo livello con un servizio di alta qualità riconosciuto anche a livello nazionale. Complimenti a Giuliano Costa, esponente di un’eccellenza locale che va tutelata e valorizzata”.