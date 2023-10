Porte aperte alle Fabbriche del Gusto, tutte le iniziative

Nel week-end del 28 e 29 ottobre si tornerà a visitare le Fabbriche del Gusto con l’edizione autunnale di WeFood, nella quale saranno protagoniste proprio le aziende di eccellenza dell’enogastronomia italiana. Sarà possibile visitare gratuitamente le migliori cantine, distillerie, birrerie artigianali, caseifici, salumifici, laboratori di cioccolato e dolci tipici. Il tour comprenderà visite guidate, showcooking e degustazioni, che permetteranno ad un vasto pubblico di cogliere i segreti delle produzioni artigianali di qualità.

In Veneto, i partecipanti disporranno di una lunga serie di tappe per scoprire i tanti prodotti d’eccellenza del territorio.

VICENZA

La tradizione dolciaria è il “miglior ingrediente” della Pasticceria Filippi, che partecipa a questa edizione autunnale di WeFood 2023 portando i visitatori alla scoperta di un’azienda la cui storia è iniziata a Zané (VI) nel 1972 dall’impegno e dalla passione di Maria e Giuliano. Da 50 anni l’azienda è specializzata in dolci da forno a lievitazione naturale e all’insegna della genuinità di ingredienti e tradizione.

L’Antico laboratorio San Giuseppe, ad esempio, rappresenta una delle eccellenze di questa regione. Qui la produzione artigianale di liquori e amari rispetta totalmente la tradizione e la storia di questo liquorificio, che inizia nel 1928 a Bassano del Grappa. I sapienti liquoristi utilizzano solamente materie prime biologiche e a km0, selezionate accuratamente e lavorate a mano per produrre L’Amaro, il Liquore San Giuseppe e la nuova linea di infusi in edizione limitata “Come una volta”.

Cantina Ongaresca, passeggiata tra i vigneti con degustazione a Costabissara nel Vicentino, sessantaquattro ettari di coltivazioni e una vastissima produzione, con una gamma selezionata di prodotti che vanno dal Merlot al Pinot Grigio delle Venezie, dal Sauvignon allo Spumante Metodo Classico e Metodo Martinotti.

Corte Capitelli, azienda vitivinicola di Selva di Montebello (VI) che ripercorre le antiche origini di coltivatori producendo uve di qualità tra cui Garganega che è protagonista dei loro spumanti e vini bianchi, e un vino rosso come il Tai Rosso e il Syrah che nel microclima della Conca d’oro incastonata nelle Prealpi si adattano alla perfezione. Al termine della visita in cantina con passeggiata in vigneto, è prevista una degustazione.

Distilleria Schiavo di Costabissara (VI), una piccola distilleria a conduzione familiare fondata nel 1887 che è stata condotta di padre in figlio per cinque generazioni. Mantenendo la gestione familiare, attraverso gli anni l’azienda è stata capace di elevare la sua distribuzione e la qualità dei suoi prodotti arrivando ad alti standard qualitativi. La grappa di Distilleria Schiavo è oggi riconosciuta come una delle migliori del Veneto, la regione con la maggior concentrazione di distillerie. Utilizzando ancora l’antico sistema discontinuo in alambicchi di rame, con vapore a bassa pressione, l’azienda è in grado di produrre una grappa di nicchia di altissima qualità.

Caseificio Castellan Urbano, azienda artigianale di Rosà a conduzione famigliare dal 1969. Il caseificio raccoglie latte giornalmente per la produzione di formaggi di mucca e di capra. Il processo produttivo è tutto manuale e i prodotti sono senza conservanti. I formaggi Castellan non contengono conservanti o additivi, nel rispetto della tradizione casearia di un tempo. Un approccio autentico, a tutela del gusto del prodotto e della salute del consumatore. Utilizzano solo ingredienti naturali, seguendo il principio della purezza dettato dalla natura, per il mantenimento della reale genuinità dei formaggi.

Tutti possono partecipare a WeFood e tutti gli eventi di WeFood sono a ingresso libero: è solamente richiesta, per ragioni organizzative e di sicurezza, la prenotazione alle visite e agli eventi di proprio interesse sul sito internet www.wefood-festival.it, in corrispondenza di ciascuna azienda visitabile.

VENETO

Astoria Wines, primo vinificatore privato del Conegliano-Valdobbiadene DOCG. Basato a Susegana (TV) sulle colline del Prosecco, i suoi vini sono stati celebrati dai più importanti concorsi enologici e al termine della visita guidata dell’Astoria Wine Store di Crevada sarà possibile assaggiarne alcuni.



Il tour enologico continua in Veneto con Maeli, cantina di Baone (PD), nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, che ha valorizzato un vitigno del territorio, il Moscato Giallo, vinificandolo in cinque versioni differenti: da spumante dolce a metodo tradizionale brut nature, da vino che rifermenta con i propri lieviti in bottiglia a vino fermo secco fino al passito. L’amore per la Natura, l’approccio agro-ecologico alla coltivazione delle uve e l’utilizzo dei lieviti indigeni per favorire il più possibile fermentazioni spontanee rendono i vini Maeli un’autentica espressione del territorio. La cantina proporrà tre percorsi di visita tra cui scegliere.

Apre le porte Mazzolada – La vigna del Falco, che deve il nome proprio ai falchi che sorvolano i loro vigneti in un territorio, il Lison, a cavallo tra Veneto e Friuli in provincia di Venezia. Cantina Mazzolada proporrà una visita che si articolerà tra i vari spazi aziendali, con una breve camminata esterna del perimetro degli edifici principali, svelando alla fine un casone veneziano, tipica costruzione della laguna. Si volgerà poi lo sguardo alla produzione con un breve tour della cantina in cui comprendere come avviene il processo di vinificazione. La visita terminerà con una degustazione di tre prodotti rappresentativi del territorio.



Nel padovano, a Torreglia, apre le porte il Museo Luxardo, dove sarà possibile conoscere storia, sviluppi e prodotti d’eccellenza di una delle più antiche distillerie europee di liquori e altri distillati. Nata a Zara ma trasferitasi dopo la Seconda Guerra Mondiale nel padovano, ha saputo fondere tradizioni secolari a metodi produttivi all’avanguardia. E proprio la narrazione dei prodotti e dei processi saranno al centro della visita al Museo.



Tra le aziende ad aprire le proprie porte ai visitatori di WeFood c’è anche Lattebusche, cooperativa con sede a Busche (BL), in una zona incontaminata e ricca di pascoli ai piedi delle Dolomiti, dove la tradizione dell’allevamento del bestiame è molto radicata. L’azienda produce formaggi e altri prodotti a base di latte.



A Conegliano, i Conti Caballini rilevano la Dersut Caffè nel 1949, in un periodo, quello del dopoguerra, in cui il caffè rappresentava un lusso per pochi. Negli anni l’azienda cresce sempre di più, arrivando ad operare a livello nazionale. il 2010 è l’anno dell’inaugurazione del Museo del Caffè a Conegliano, il racconto di una storia d’azienda, di settore e di città. 600 metri quadrati, quattro sezioni e una sala degustazione e formazione: il Museo del Caffè Dersut è un percorso alla scoperta dell’espresso. Trasporta il visitatore lungo l’intera filiera, dal chicco alla tazzina, passando attraverso le macchine che hanno reso l’espresso quello che è oggi. La struttura stessa merita una visita: si tratta di un edificio storico, ubicato nei pressi dell’azienda. L’ex essiccatoio Bozzoli, realizzato negli anni Trenta, è un perfetto esempio di archeologia industriale, intrecciato alla storia di Conegliano.

Spostandosi nel veronese, invece, troviamo a Illasi Frantoio Bonamini, gestito con passione da Giancarlo e Sabrina Bonamini, che rappresenta un'icona con quasi 60 anni di storia nel settore oleario. Con 5.200 olivi su 21 ettari, producono 270.000 bottiglie l'anno, distribuite in Italia e all'estero. Innovatori e legati alle tradizioni, si distinguono per la sperimentazione e la ricerca costante. Impegnati nell'ambiente, riciclano i sottoprodotti delle olive per riscaldare la struttura e produrre biomassa, consolidando la loro fama tra i marchi oleari più rinomati. Al centro della visita un’esperienza sensoriale alla scoperta dei segreti dell’olio extravergine di oliva attraverso uliveto, frantoio e Museo dell’Olio.

Andando ad Isola della Scala, nel cuore di un territorio vocato alla coltivazione del riso, apre le porte l’azienda Riso Melotti, che produce riso dal 1986 con passione, cura e attenzione. La visita guidata alla scoperta dell’azienda e della sua produzione terminerà con una degustazione alla Risotteria Melotti, ristorante di famiglia.

Evento organizzato da ItalyPost e Touring Club Italiano, la più importante associazione nazionale per la promozione del turismo e dei territori.