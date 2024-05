Festa della Mamma, il regalo più bello si trova a Santa Corona

Una folla incantata davanti al giardino della chiesa di santa Corona dove da stamattina si trovano coloratissime aiuole di fiocchi piantati con uno stecco nel prato a formare nuvole di colore, azzurro, rosso, arancione, giallo, tutto l'arcobaleno. Si possono sfilare e portare a casa in cambio di un’offerta libera.

Settemila pompon fatti a mano dai bambini delle scuole. Creati con affetto, il piccolo Enzo, a letto con la tonsillite, era affranto all'idea di non poter consegnare il suo, e le nonne nei centri per anziani si sono rattristate dalla fine del progetto, tutti si sono riempiti di gioia e senso di comunità durante la realizzazione dei colorati fiocchi.

Il progetto ha coinvolto 5.000 bambini e 45 scuole di Vicenza, estendendosi fino a Trento, Trieste e Mantova con il supporto di circa 15 associazioni ricreative e residenze sanitarie assistenziali. In totale, 60 volontarie hanno lavorato attivamente, utilizzando oltre 250 chili di filato per preparare 7.000 gomitoli. Questo sforzo collettivo ha portato alla realizzazione di 7.500 pompon, trasformati poi in vari manufatti come gagliardetti e coccarde-spilla, culminando in un coloratissimo giardino di pompon esposto dal 10 al 12 maggio a Santa Corona.

Gli oggetti realizzati sono esposti e ceduti a fronte di un'offerta consapevole durante i giorni dell'adunata nel Giardino di Santa Corona, all'angolo tra corso Palladio e contra' Santa Corona:

venerdì 10 maggio dalle 10 alle 20

sabato 11 maggio dalle 10 alle 20

domenica 12 maggio dalle 10 alle 17

Giardino della chiesa di Santa Corona, Corso Palladio 161 - 10-12 maggio 2024

Giardino fiorito, momenti creativi, idee e relazioni. Evento di raccolta fondi per promuovere nelle giovani generazioni la cultura di Pace, Nonviolenza e Uguaglianza. L'iniziativa Intrecci di Pace, promossa dall'associazione Come un incantesimo è supportata dall'Adunata Alpini, dagli Assessorati alla Pace e alle Pari Opportunità del Comune di Vicenza, una vasta comunità si è unita per creare un'opera collettiva di grande impatto.