La Pizzeria Alla Rotonda di Thiene, guidata dal pizzaiolo creativo Mauro Pozzer, è un luogo dove la passione e la maestria si combinano per trasformare ogni impasto in un'opera d'arte. Le pizze proposte sono uniche e rappresentano un perfetto equilibrio di sapori e creatività. Ogni pizza è un viaggio nel gusto, grazie agli impasti innovativi e agli ingredienti di alta qualità selezionati con cura da Mauro.

Alla Rotonda presenta la seconda edizione dell'evento "Le Nuvole nell'Orto - Pizza Sotto le Stelle", che si terrà il 5 e 6 luglio. L'evento si svolgerà presso l'Azienda Agricola Brunello Daniele, situata in Via Cavaion 5/1 a Zugliano, dalle ore 18:00 alle 23:00

L'iniziativa vede la collaborazione tra la Pizzeria e l'orto di Daniele Brunello, creando un incontro perfetto tra l'arte della pizza e la freschezza dei prodotti agricoli. Daniele Brunello, titolare dell'Azienda Agricola Brunello, accompagnerà gli ospiti nel suo orto, dove coltiva con passione i migliori ingredienti a Km 0. Saranno proprio questi prodotti freschi e di alta qualità ad arricchire le deliziose "Nuvole" proposte dalla rinomata pizzeria di Thiene.

Gli ospiti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza culinaria immersa nella natura, sotto il cielo stellato, dove le pizze artigianali di Mauro Pozzer diventeranno le protagoniste di una serata all'insegna del gusto e della convivialità. La sinergia tra la Pizzeria Alla Rotonda e l'Azienda Agricola Brunello celebra l'armonia tra la terra e la tavola.

Ma non finisce qui. Durante la serata, sarà possibile degustare questi straordinari abbinamenti di sapori, accompagnati da una selezione di Prosecco e Birra, scelti con cura per esaltare ogni boccone e rendere l'atmosfera ancora più festosa. La filosofia di Mauro Pozzer si riflette in ogni sua creazione, dove l'innovazione degli impasti si unisce alla qualità degli ingredienti selezionati. Le pizze non sono solo cibo, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che racconta storie di tradizione e passione per l'eccellenza.

Prenotazioni e informazioni: 0445 361 333