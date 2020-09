A Vicenza la pizza d'oro più costosa d'Italia

Si potrà gustare questa speciale pizza, composta da caviale, burrata di Andria e 260mg di oro edibile, con l’inizio di VOICE 2020, dal 12 settembre 2020, su prenotazione di almeno una settimana. Il costo è di 2000 euro e verrà servita in una mise en place esclusiva, con preziose posate placcate oro racchiuse in un cofanetto dedicato e una bottiglia di Dom Perignon Vintage del 2009.

In occasione del ritorno dell’eccellenza orafo gioielliera a Vicenza con VOICE 2020, l’arte culinaria vicentina rende omaggio alla famosa fiera sfornando una pizza condita con oro alimentare che promette di essere la più prestigiosa del nord Italia. Creazione nata da un’idea di Dino Forlin, giovane ristoratore vicentino e titolare della Pizzeria Forlin di Cassola, per celebrare l’eccellenza orafa locale attraverso una pizza straordinaria e unconventional.

La Figazza Luxury, questo il nome della pizza, è composta da ingredienti di eccezione sapientemente abbinati. Ha le dimensioni di 30 cm di diametro ed è caratterizzata da un bordo alto e soffice. Grazie a un impasto speciale chiamato 144 ore, si ottiene un'elevata consistenza al palato ed allo stesso tempo un’alta digeribilità.

La forte caratterizzazione della composizione è dovuta a due qualità di caviale, il Beluga Royal e le uova di salmone selvaggio dell’Alaska. Il primo, conosciuto come oro nero, era il cibo prediletto della corte degli Zar di Russia. Tradizionalmente degustato con Blinis (focaccine russe) e panna acida, viene qui proposto traslando la tradizione russa alle nostre latitudini e abbinandolo a una cucciolata di burrata di Andria, creata appositamente per questa pizza. La quale, con la sua texture morbida e le note paciose e fresche del latte, risulta perfetta per avvolgere l’esplosione iodata delle perle nere e prolungarne il gusto. Il Beluga Royal verrà servito su cucchiaini di madre perla per non comprometterne il gusto.

Questo abbinamento prepara il palato per il sapore e aroma marcato delle uova di salmone selvaggio dell’Alaska. Anche chiamato caviale rosso, presenta un gusto simile a quello del pesce azzurro, probabilmente in virtù dell'elevato contenuto di acidi grassi omega 3. Infatti, questo tipo di caviale viene consumato non solo per il suo gusto, ma anche per i benefici che apporta alla salute.

Il tutto viene arricchito da oro commestibile in fogli e in polvere per un totale di 260mg. Il prodotto è creato dalla famiglia Manetti, che grazie a un’esperienza di più di 400 anni di attività, garantisce alta qualità e rappresenta il Made in Italy nel mondo. L’accompagnamento selezionato è un Dom Perignon Vintage 2009, classica selezione per la degustazione di caviale e ormai sdoganato abbinamento per le pizze di tradizione italiana.