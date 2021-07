Nati 4 piccoli di cicogna bianca nel nido sul traliccio

Uno spettacolo della natura a Cartigliano dove, da qualche giorno, sopra un traliccio della corrente, si può scorgere un nido da cui fanno capolino quattro piccoli esemplari selvatici di cicogna bianca da poco venuti al mondo. I genitori li stanno accudendo con amorevolezza. Un folto e soffice piumaggio candido adagiato su rametti e fili d’erba intrecciati. Le foto stanno facendo il giro dei social per la loro bellezza, ne ha parlato anche Luca Zaia in un suo post.

La Lipu, cinque mesi fa, ha chiesto alla rete di distribuzione elettrica di mettere in sicurezza il nido. La richiesta è stata accettata e a febbraio, sono stati isolati i cavi con un nastro speciale.

Qualche settimana fa il lieto evento, la coppia di cicogne bianche che ha scelto il traliccio in zona industriale a Cartigliano per nidificare, ha dato alla luce quattro piccoli.

Dopo le prove di volo che stanno facendo in questi giorni, quando saranno cresciute, la famiglia migrerà verso l'Africa, unendosi ad altri gruppi in partenza per svernare al caldo.

La coppia potrebbe tornare anche l'anno prossimo poiché le cicogne bianche amano mettere su casa negli stessi luoghi.

Non è la prima volta che le cicogne si fan vedere da queste parti: nidi sono stati registrati a Cartigliano, Vicenza, e anche a Camazzole.

A monitorare la situazione sono i volontari di associazioni ambientaliste di tutela degli animali come la Lipu e la Lav di Bassano del Grappa, che hanno avuto la collaborazione dei tecnici dell’Enel.

La cicogne bianche

Grande, elegante, maestosa, il suo nido una volta si trovava sui comignoli delle case, ed era considerato di buon auspicio. Le cicogne bianche sono tendenzialmente monogame, restano assieme per tutta la vita. Il nido è spettacolare, può superare i due metri di diametro ed è costruito su pali elettrici, campanili e abitazioni, ogni anno fanno una sola covata di 3-6 uova. La schiusa ha luogo dopo circa un mese e i giovani lasciano il nido dopo circa 8-10 settimane, mentre per cominciare a riprodursi devono aspettare fino ai 4 anni di età. Le Cicogne tornano a nidificare ogni anno nello stesso posto, ci sono addirittura casi di nidi utilizzati in modo continuo da centinaia di anni.

Foto di copertina: Facebook Lipu Vicenza