Piccola Terra: Elisa e Federico rivoluzionano il concetto di agricoltura

"Piccola Terra" non è solo il nome di un'azienda agricola che vende direttamente i propri prodotti, ma rappresenta un vero e proprio manifesto di cambiamento nel mondo dell'agricoltura. Fondata nel 2016 da Elisa e Federico, questa piccola realtà a Noventa Vicentina sta ridefinendo il rapporto tra uomo e natura, attraverso metodi di coltivazione che rispettano e valorizzano il territorio.

Con un'esperienza decennale alle spalle, la coppia ha trasformato un ettaro di terra in un laboratorio vivente di agricoltura sostenibile. Qui, coltivano circa 40 tipi di ortaggi stagionali e frutta, seguendo principi di agricoltura biologica, biodinamica e sinergica, ispirandosi ai concetti della Permacultura. Questo approccio multidisciplinare non solo garantisce prodotti di alta qualità, ma contribuisce anche alla salute del suolo e dell'ecosistema. I loro prodotti si possono acquistare direttamente presso la fattoria.

"La nostra filosofia è semplice: verdura fresca, dal campo alla tavola", spiegano Elisa e Federico. La loro vendita diretta non è solo un modello di business, ma un invito a riscoprire il vero sapore dei prodotti della terra, coltivati con attenzione, cura e passione. "Non è un processo facile", ammettono, "richiede dedizione e un costante impegno nel migliorare e innovare le tecniche di coltivazione". I clienti dicono che i prodotti comprati direttamente rimangono freschi a lungo mentre gli ortaggi del supermercato dopo due giorni vanno buttati.

Per Elisa e Federico, coltivare la terra non significa semplicemente zappare, trapiantare e raccogliere. È un processo che coinvolge studio, intuizioni e osservazioni attente dell'ambiente circostante. Ogni decisione è il frutto di una profonda conoscenza e rispetto per la natura, un equilibrio delicato che si riflette nella qualità dei loro prodotti.

Il 2024 segna un nuovo capitolo per Piccola Terra. Con l'avvio di un nuovo progetto CSA, Elisa e Federico sono alla ricerca di 30 persone o famiglie che condividano la loro visione e desiderino partecipare attivamente a questo modello innovativo di agricoltura. "Per un vero cambiamento bisogna mettersi in gioco", affermano, invitando chiunque creda in un futuro più sostenibile a unirsi a loro in questa avventura.

Piccola Terra non è solo un'azienda agricola, ma un sogno che prende forma, un invito a riscoprire il legame autentico con la terra e con ciò che mangiamo. Per informazioni o per partecipare al progetto, Elisa e Federico accolgono chiunque voglia fare la differenza, un passo alla volta, verso un futuro più verde e sano.