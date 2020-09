A Piazzola i formaggi vicentini sono protagonisti di Caseus Veneti

Piazzola del Brenta questo week end sarà la capitale dei formaggi più buoni del mondo e ospiterà anche il piùg rande mercato dell'Antiquariato italiano.

Villa Contarini uno dei capolavori di Andrea Palladio, farà da preziosa cornice, fra barchesse, cantine, giardini e 144 stanze, a circa 400 tipi di formaggi veneti in mostra, il meglio dell’arte casearia della regione, dal morlacco al bastardo, alle produzioni di malga per arrivare ai formaggi più elaborati, gli affinati, gli erborinati, i caprini.

L'appuntamento che conquisterà grandi e piccini aprirà il sipario con l’inaugurazione sabato 26 settembre alle 10:30 alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Oltre 400 formaggi, 80 caseifici (20 vicentini) e un patrimonio tutto da scoprire e gustare, Caseus Veneti la 16ª edizione si terrà nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10:00 alle 19:00.

Arte casearia, qualità della materia prima, formaggi conosciuti in tutto il mondo e piccolissime produzioni locali,sicurezza in primo piano, con un percorso a senso unico, dove non mancheranno il mercato dei formaggi, la mostra dei prodotti tipici e poi le degustazioni guidate di formaggi Dop, pizze, cooking show e molto altro. Ingresso gratuito.

Programma

Tra le iniziative che faranno conoscere le qualità delle grandi produzioni tipiche locali ci saranno il cooking show “I formaggi visti da lontano”; momenti didattici e di approfondimento come le caseificazioni in diretta e le degustazioni guidate in abbinamento al vino e alla grappa; degustazioni del tiramisù campione del mondo.

Un percorso a senso unico guiderà i visitatori tra le attività promosse, non solo formaggi e produzioni casearie ma anche pizze, olio, vini, distillati e prodotti tipici. A promuovere la 16ª edizione i Consorzi di Tutela dei formaggi DOP del Veneto: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella STG.

Una festa dell’arte casearia che spezzerà cuori e palati dei più golosi con il mercato dei formaggi, la mostra dei prodotti tipici e poi le degustazioni guidate di formaggi DOP, pizze con il campione del mondo Gianni Calaon, panini con l’Artista del panino Gianpietro Sartori, e cookingshow che, attraverso le mani di 7 chef, daranno valore alle 8 denominazioni protagoniste dell’appuntamento. Presenti nelle degustazioni anche i grandi consorzi delle bollicine come il Consorzio Prosecco DOC e Asolo Montello.



Quarantacinque in totale i momenti di degustazioni guidata, tutti gratuiti, che avranno l’obiettivo di informare il visitatore ed avvicinarlo ad una scelta consapevole sulle qualità e caratteristiche dei formaggi Dop e delle grandi produzioni tipiche locali. Il lungo loggiato delle scuderie di Villa Contarini ospiterà i caseifici, grandi protagonisti dell’appuntamento, con i quali i consumatori potranno avere un confronto durante le due giornate e godere, anche in questo caso, dei momenti degustazione promossi. Novità dell’edizione 2020 il gemellaggio con la regione Friuli Venezia Giulia dal titolo “Una DOP…Due Regioni” iniziativa sviluppata in collaborazione con l’ERSA e Promoturismo dove si potranno degustare, su prenotazione, abbinamenti di prodotti Veneti e Friulani. Riconfermata anche per l'edizione 2020 l’iniziativa Forme di solidarietà che devolverà a Life Inside, Città della Speranza e Fondazione Lucia Guderzo il ricavato della vendita delle 400 forme di formaggio in concorso. Pensata per i più piccoli l’”Arca di Noè”, che si terrà solo nella giornata di domenica e ospiterà gli animali del territorio da preservare. Per entrambe le giornate rinnovata la collaborazione con Alì supermercati che proporrà degustazioni dalle 10:00 alle 18:00.

Un evento che si terrà rispettando le norme anti covid-19 con ingresso regolato e consentito solo con mascherina indossata, da tenere per tutto il percorso, nonché rilevazione della temperatura. Per agevolare la massima fluidità dei visitatori l’organizzazione ha pensato ad un percorso obbligatorio a senso unico che, a differenza degli altri anni, interesserà anche la parte alberata del parco raddoppiando la superficie di spazio a disposizione dei visitatori che saranno accompagnati lungo tutto il patrimonio culturale di Villa Contarini recentemente restaurato.



Un evento ad ingresso gratuito adatto a tutti: amanti del buon cibo, famiglie, critici e curiosi. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, necessarie le prenotazioni sul sito www.caseusveneti.it

I Caseifici vicentini presenti