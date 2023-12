Patti Smith, l'icona della rock revolution ha regalato un concerto memorabile

Tutto esaurito per una serata memorabile in cui è stata protagonista lei, la sacerdotessa con la sua aureola di capelli bianchi, e la sua musica che ha fatto la storia del rock, a Schio, venerdì 8 dicembre, Figura femminile rivoluzionaria degli anni settanta, la cantautrice, poetessa, fotografa e scrittrice americana si è esibita davanti a una platea calorosa di oltre 500 persone nel gioiellino del Teatro Civico. È in Italia per una serie di concerti live in acustico che accompagnano la recente uscita del suo libro "A Book of Days". Ha eseguito i brani più iconici: da "Because the Night" a "People Have the Power". Sono solo alcune delle canzoni più conosciute di Patricia Lee “Patti” Smith, che a quasi 80 anni, con una vitalità e un'energia inesauribili (e con più di 40 anni di carriera) ha cantato con passione, voce forte, e sembra che il tempo della rock revolution non sia mai passato. La leggendaria artista statunitense, nota per il suo inconfondibile impegno sociale nei testi e lo spirito ribelle, ha incantato il pubblico con una performace unica, un'esperienza indimenticabile per i fan e gli amanti della musica che l'hanno acclamata con calore.

Un concerto emozionante

La cantautrice è arrivata a Vicenza nel pomeriggio e unica richiesta all'organizzatore, Claudio Canova di Schio Life, è stata di poter assaggiare il famoso Bacalà. Quando Patti è entrata in scena, verso le 21,15, e ha preso la chitarra, è iniziato un vero e proprio viaggio attraverso la sua carriera. Ogni canzone è stata introdotta da una foto, tra queste, immagini di vita, il marito, e poi musicisti come Tom Verlaine e Bob Dylan. La voce, carica di emozione, ha riempito lo spazio, lasciando tutti in un silenzio ammirato. Durante il concerto, si è compreso quanto Patti Smith sia più di una semplice musicista. La sua vita, intrisa di attivismo e passione, ha ispirato generazioni. Vedendola esibirsi, si comprende appieno perché è considerata una figura rivoluzionaria e un'icona della musica, per il suo carisma e l’uso potente delle parole. Il pubblico le ha tributato numerosi applausi, l'ha chiamata a scena aperta, ha tenuto il ritmo con le mani e cantato una canzone natalizia che lei ha ricordato essere stata eseguita per la prima volta a casa del fotografo Robert Mapplethorpe a fine degli anni '60 per John Lennon e Yoko Ono. Nella performace è stata accompagnata dallo strumentista Tony Shanahan e dal figlio Jackson Smith. E quando alla fine ha eseguito "Because the Night" e "People Have the Power" nell'aria si è creato un legame indissolubile tra l'artista e il pubblico come testimoniato dal video di copertina che Vicenza Today ha realizzato su gentile concessione degli organizzatori.

"A Book of Days": il libro di Patti

È una raccolta intima e personale che descrive la vita dell'artista attraverso fotografie scattate da lei stessa. Il libro contiene inedite fotografie d’epoca di una vita in viaggio, tra stazioni ferroviarie e piccoli club, con un'estetica che mescola vecchie Polaroid e immagini moderne catturate con lo smartphone.

Il Tour 'Italian Days'

Dopo aver assistito alla prima della Scala giovedì 7 dicembre, è arrivata nel vicentino. Il mini-tour, che ha toccato altre città italiane, si concluderà a Venezia il 14 dicembre. Il concerto, caratterizzato da voce, chitarra e basso, senza artifici sonori, ha offerto una purezza stilistica e interpretativa che ha lasciato il pubblico sbalordito.

LA SCALETTA DELLA SERATA