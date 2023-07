La storia della pasticceria Bolzani che compie 60 anni

Nel 1963 apre quella che ancora adesso è la sede storica nel cuore della città. La rinomata pasticceria Bolzani di Vicenza è stata fondata da Carlo Bolzani, finito il percorso scolastico, inizia la sua formazione nelle pasticcerie più famose del vicentino. Nel 1963 fonda la sua prima pasticceria in centro, in Via XX Settembre, coadiuvato dalla moglie Luisa Busato, compagna di vita e madre dei suoi figli. Ora sono tre generazioni di pasticceri.

Grazie a sacrifici e duro lavoro la pasticceria, sempre la prima a servire le colazioni in città, diventa luogo di ritrovo per i clienti e campioni dello sport come Marino Basso e Felice Gimondi, papà Carlo alterna il suo giornaliero impegno in laboratorio alle relazioni con le varie comunità sportive.

Il saluto del sindaco Possamai

In occasione dell’anniversario dei 60 anni di attività, il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi si sono recati ieri alla pasticceria Bolzani a Ponte degli Angeli. Sindaco e assessore hanno portato i complimenti dell’amministrazione ai proprietari della pasticceria per il traguardo raggiunto, frutto dell’impegno e della passione di ben tre generazioni.