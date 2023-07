Panchine giganti: dove sono nel vicentino e in Veneto

Hanno mosso visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa, spingendoli in luoghi di grande bellezza solo per ammirare il panorama e provare l’esperienza di tornare bambini sedendocisi sopra. Sono le Big Bench, panchine giganti gialle, affascinanti installazioni che permettono di godere di paesaggi da favola. Da un’idea geniale di Chris Bangle, designer americano trasferitosi nelle Langhe, sono nate nel 2010 e si trovano affacciate su vedute da cartolina.

Panchina Gigante gialla a Cima Ekar

Si parte dal parcheggio vicino al campeggio Ekar, il primo tratto è tutto in salita poi il sentiero degrada dolcemente nel bosco. In cima si arriva all'Osservatorio e al sentiero delle sculture di legno del maestro Patrizio, tra queste c'è la famosa panchina gigante di colore giallo. Al ritorno si scende su un sentiero facile e panoramico. Dalla discoteca Snoopy si passa per malghe e l'osservatorio astronomico e si fa il giusto riposo sulla "panchina del gigante". Bellissima veduta sull'Altopiano, monte Verena, cima Portule, Mandriolo, Ortigara, Fior e sul Grappa.

Panchine Giganti in Veneto

In Italia ci sono molte panchine. La regione che ne ha di più è il Piemonte perché Chris Bangle, il fondatore, insieme alla moglie Catherine, risiedono qui. La prima panchina è stata realizzata sul terreno della Borgata a Clavesana.

In Veneto sono posizionate in punti panoramici da urlo:

- Nevegal (BL): una bellissima panchina rossa nei pressi di Casera Erte

- Revine Lago (TV): una grande panchina gialla con vista sul Patrimonio UNESCO delle colline circostanti

Come sono nate le panchine giganti

La prima Grande Panchina con questo particolare disegno è stata realizzata nel 2010 da Chris Bangle sul terreno della Borgata a Clavesana (Cn), dove si trovano la sua residenza e il suo studio di design, come installazione affacciata sul paesaggio e accessibile ai visitatori. L’idea delle panchine fuori scala non è inedita, ma lo è il contesto. Il cambio di prospettiva dato dalle dimensioni della panchina fa sentire chi vi siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo. La panchina è divenuta in poco più di un anno un’attrazione per i visitatori della zona. Finora ne sono state realizzate 314.

Nel corso degli ultimi anni, altre panchine ufficiali sono state costruite in zone vicine e fuori dal Piemonte, senza fondi pubblici, solo grazie a sponsor privati. Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito social con cui era nata la prima: non un’installazione privata, ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare venendo in queste zone.