Pancake Day il 13 febbraio: storia e ricetta della nuova passione italiana

Quante volte abbiamo visto fare colazione nei film o nelle serie tv americani con i pancake, impilati uno sull'altro. In Nord America sono da sempre serviti con il succo d'acero, nel Regno Unito accanto a uove fritte e bacon, mentre in Italia si preferiscono dolci e si farciscono di marmellate, miele o creme spalmabili alle nocciole come la Nutella.

Il 21 febbraio si festeggiano le frittelle più amate al mondo, è ii Pancake Day, la giornata del dolce tipico delle colazioni inglesi e americane, oggi presente sulle tavole di 3 italiani.su 10. In versione dolce (con sciroppo d'acero, marmellate e creme spalmabili) oppure salata (con salumi e formaggio) il pancake è un must per 13 milioni di italiani, scelto a colazione da 1 giovane su 2.

Perché il Pancake Day cade di Martedì Grasso?

La leggenda narra che una signora inglese, proprio durante il Martedì Grasso, stesse preparando i pancake nella sua cucina, quando, improvvisamente, sentì il suono delle campane a richiamare i fedeli in Chiesa: per non tardare corse fuori velocemente, il grembiule ancora indosso e la padella nella mano. Ma i pancake continuavano a cuocersi col calore della padella. Quindi la signora, per evitare che bruciassero, li fece saltellare per aria durante tutto il tragitto: ecco come nasce la tradizione del Pancake Day e delle competizioni che caratterizzano questa giornata.

Come si fanno i pancake

Prepararli è davvero facile. E' una frittella sottile e piatta, fatta di pastella e fritta in una padella. Un pancake inglese tradizionale è molto sottile e viene servito immediatamente con sciroppo dorato o succo di limone e zucchero semolato.

RICETTA INGLESE

Prova questa ricetta base infallibile e puoi ravvivarla con componenti aggiuntivi saporiti come frutta, cannella o cioccolato.

Per preparare 8 o più pancake avrai bisogno di 250 ml di farina, 2 uova grandi, 1 litro di latte, sale. Mescolare tutto insieme e frullare bene. Lasciar riposare per 30 minuti. Scaldare un filo d'olio in una padella, versarvi una quantità di pastella sufficiente a ricoprire la base della padella e farla cuocere fino a quando la base della frittella non sarà dorata. Quindi agitare la padella per sciogliere il pancake e capovolgere il pancake per dorare l'altro lato.

RICETTA AMERICANA

Preparare la pastella sbattendo insieme 1 tazza e ½ di farina per tutti gli usi, 3 cucchiaini di lievito in polvere, 1 cucchiaio di zucchero e 1/2 cucchiaino di sale in una grande ciotola. In una piccola ciotola separata, sbatti insieme 1¼ tazze di latte intero con 1 uovo grande e 2 cucchiai di burro non salato fuso. Mescola gli ingredienti umidi negli ingredienti secchi fino a quando non sono combinati. Evita di mescolare troppo la pastella per assicurarti che i pancake siano leggeri e soffici piuttosto che densi e piatti. La pastella dovrebbe essere ancora grumosa dopo averla mescolata. Riscaldare una padella, ungerla con olio vegetale, burro o una combinazione dei due. Metti da 3 a 4 cucchiai di pastella nella padella, distanziando le frittelle di almeno 2 pollici l'una dall'altra. A questo punto, puoi cospargere i mix-in assortiti sopra, come gocce di cioccolato, frutta o noci. Una volta che si saranno formate delle bolle sulle cime delle frittelle, giratele una volta e continuate la cottura finché non saranno più pastose. Usando una spatola, trasferisci le frittelle su un piatto e servi immediatamente con la tua scelta di condimenti.

La tradizione

Nel Regno Unito, le gare di frittelle costituiscono una parte importante delle celebrazioni del martedì grasso, un'opportunità per un gran numero di persone, spesso in costume, di correre per le strade lanciando frittelle. Lo scopo della gara è arrivare per primo al traguardo, portando una padella con una frittella cotta e girando la frittella mentre corri.

La più famosa gara di frittelle si svolge a Olney in Buckinghamshire. Secondo la tradizione, nel 1445 una donna di Olney udì il suono stridulo della campana mentre preparava le frittelle e corse in chiesa con il grembiule, stringendo ancora la padella. La corsa dei pancake di Olney è ormai famosa in tutto il mondo. I concorrenti devono essere casalinghe locali e devono indossare un grembiule e un cappello o una sciarpa. Ogni concorrente ha una padella contenente una frittella calda. Deve lanciarlo tre volte durante la corsa. La prima donna che arriva in chiesa, serve la sua frittella al campanaro e si fa baciare da lui, è la vincitrice.

Nel mondo anglosassone l’usanza ha avuto origine dall’esigenza di consumare le ultime uova e i prodotti grassi – come il burro e l’olio – prima di cominciare il periodo di digiuno della Quaresima.

Quali sono le origini dei pancakes? Apprezzati soprattutto per il brunch, hanno origini molto antiche, addirittura in Grecia nel 500 a.C. si faceva un dolce a base di acqua, olio e farina dalla forma tonda, cotto e servito con il miele per colazione. Erano senza lievito, durante il Medio Evo si svilupparono diverse varianti e successivamente i pancakes arrivarono anche nelle isole britanniche dove diventarono: pancakes.