Oscar del cicloturismo: premiato un percorso nel vicentino

Gli Oscar del cicloturismo 2023 sono stati assegnati il 3 giugno, nella Giornata della bicicletta. Grande riconoscimento per una delle ciclabili più belle d'Italia: la Treviso-Ostiglia, che attraversa anche il vicentino.

I PREMIATI

Al terzo posto in Italia si classifica la Regione Veneto con la Ciclabile Treviso-Ostiglia. Il premio viene conferito a chi promuove la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Una formula che ogni estate porta moltissimi ciclisti a percorrere questi itinerari di grande bellezza.

OSCAR CICLOTURISMO 2023

1° premio alla Regione Toscana con la Ciclopedonale Puccini,

2° alla Regione Sicilia per Sicily Divide,

3° alla Regione Veneto con la Ciclabile Treviso-Ostiglia.

“Il turismo su due ruote è per vocazione rispettoso dell’ambiente, l’Oscar del Cicloturismo è un momento di riflessione su come sia necessario imparare tutti a rispettare di più la nostra terra, incentivare questa forma di turismo sostenibile,” – dice Ludovica Casellati, ideatrice del premio.

Le ciclovie vincitrici

TERZO POSTO – CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA, REGIONE VENETO

Sono 70 km da pedalare lungo il tracciato di quella che una volta era la linea ferroviaria omonima: ora è una piacevole ciclovia che si snoda lungo le province di Vicenza, Padova e Treviso.

Si snoda tra campi di mais, asparagi e radicchio, chiese campestri, aree naturalistiche, ville venete, con punti ristoro, aree di sosta, e servizi per il turista.

Domenica 28 Maggio è stato inaugurato il tratto che passa a Villaganzerla, nel lungo percorso ormai in fase di completamento, che attraversa il cuore del Veneto e al quale si collegano tantissime altre greenway.

Realizzata a partire dal 2009, è oggi tra le maggiori arterie del cicloturismo in Veneto interconnessa con altri percorsi tra aree naturalistiche e di pregio culturale. Interamente dotato di segnaletica, il percorso recupera anche i vecchi caselli come punti di ristoro e officine che agevolano i cicloturisti nella scoperta “dolce” del territorio, attrezzato anche con fontane d’acqua, bicigrill, servizio meccanico, noleggio bici e numerose possibilità di alloggio.

SECONDO POSTO – SICILY DIVIDE, REGIONE SICILIA Sicily Divide è un itinerario ciclabile di 457 km da Trapani a Catania – su strade secondarie e rurali ma anche ex ferrovie, percorsi sterrati sugli argini di fiumi e canali – che passa per ben 48 centri abitati fra borghi e città, un percorso cicloturistico d’avventura che attraversa orizzontalmente la Sicilia centrale più sconosciuta, quella lontana da spiagge affollate e dalle località più note. Lungo l’intero percorso si trovano bike hotels, fontane, punti di ristoro, assistenza, noleggio e ricarica bici e condizione agevolate negli hotel convenzionati. Sicily Divide è il progetto di un gruppo di giovani dell’Associazione Ciclabili Siciliane.

PRIMO POSTO – CICLOPEDONALE PUCCINI, REGIONE TOSCANA La Ciclopedonale Puccini raccoglie il patrimonio culturale e naturale presente tra Lucca e la Versilia raccontando la vita e i luoghi del compositore, di cui si celebrerà il centenario della morte nel 2024. È una Ciclovia musicata perché una segnaletica dedicata consente di accedere, tramite QR code, a un accompagnamento musicale durante la pedalata e di ascoltare le sinfonie suggerite in alcuni punti selezionati. Si estende per 58 km da Lucca a Torre del Lago, un percorso pianeggiante e adatto a tutti, dotato di servizi di noleggio bici, punti di assistenza e di ricarica per le e-bike, fontanelle d’acqua, punti ristoro, guide per tour guidato, ecc. La ciclovia attraversa uno scenario naturale incantevole, corre sull’argine sinistro del fiume Serchio, con i rilievi preappenninici sulla sinistra e vigne, oliveti e boschi sulla destra, arrivando presso la riserva naturale dell’Oasi Lipu. Imperdibile per i melomani la visita al museo allestito nella Villa Puccini, l’abitazione in cui il compositore trascorse molti anni della sua vita.

Altri premi

Il Premio Stampa e Comunicazione va alla Regione Emilia Romagna per la Ciclovia della Food Valley mentre la menzione speciale di Legambiente è assegnata alla Regione Abruzzo per Il cammino d’Abruzzo. Un premio speciale, infine, è stato assegnato all’estero alla regione di Gran Canaria.