Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette

Siamo ormai entrati nella stagione autunnale, le giornate si accorciano in maniera lenta e fra poco ci sarà il CAMBIO dall'ora legale a quella solare.

L'ora solare quest'anno scatterà la notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, la notte prima di Halloween. Alle 3:00 le lancette andranno spostate indietro di un'ora.

L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2022, quello del 26-27, quando le lancette dovranno essere spostate di nuovo in avanti.

Orologi e sveglie digitali, smartphone, pc, tablet e aggiorneranno in autonomia l'orario, chi ha dispositivi analogici dovrà ricordarsi di farlo manualmente.

Addio ora legale?

L'ora legale è stata introdotta nel 1966 per permettere di avere un'ora in più di luce in estate, ma in alcuni paesi dell'Unione Europea l'ora legale presto sarà abolita. Infatti il Parlamento europeo si è pronunciato in favore dell'abolizione permettendo ai singoli Stati di scegliere se adottare l'ora solare o l'ora legale come fuso orario definitivo. L’Italia ha detto NO! Nel nostro Paese infatti per ora resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni.

Cambio dell'ora: vantaggi e svantaggi

L’ora legale introdotta nel 1966 permette di avere un’ora in più di luce alla sera nei mesi caldi: ciò si traduce in un risparmio dello 0,2% sul consumo di energia elettrica. Se l’ora legale restasse in vigore tutto l’anno però avremmo albe molto buie e meno ore di luce alla mattina. Di contro più luce la sera e le giornate potrebbero sembrare più lunghe.