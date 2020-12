Natale e Capodanno: trovato il modo per festeggiare

Corsa alla prenotazione delle strutture con camera e cucina anche in Veneto. Le regole anti Covid non consentono molto, divieto di spostamento fuori dalla regione, coprifuoco alle 22, locali chiusi alle 18, ma c'è una idea che sta prendendo piede tra gli italiani. La combinazione “cena più camera” potrebbe rappresentare il piano B per chi non vuole rimanere o non ha una famiglia e desidera una serata in allegria insieme ad altri, ma in sicurezza. Prenotando un hotel, un agriturismo, qualsiasi struttura in Veneto dove si può dormire e mangiare, si riuscirebbe a festeggiare aggirando l'ultimo dpcm in modo perfettamente legale. E anche per il prossimo, atteso per il 4 dicembre, le strutture alberghiere rimarranno aperte. L’ultima idea è quella di chiudere gli hotel e i resort di montagna per tutta la durata delle feste, almeno fino al 10 gennaio come le piste da sci.

Nel vicentino si può andare per esempio alla Conchiglia d'Oro in città o in un albergo, non in montana, a dormire e mangiare in piena regola. Se verrà confermata a rimetterci saranno gli operatori in Altopiano.

In altre parole, prenotando una stanza d’albergo per la notte è possibile cenare nella struttura senza limiti d’orario. E sono stati numerosi gli hotel che ne hanno approfittato. Anche inventandosi formule ad hoc con sconti sulla cena o sul pernottamento. Iniziative che hanno favorito nuove forme di turismo, una vacanza breve trascorsa nella stessa stessa regione in cui si vive. In Veneto siamo fortunati, perchè oltre alle città d'arte, tra cui spicca Venezia, molte le proposte per trekking e visite guidate, la bellezza del lago di Garda, le terme per chi cerca una coccola.

C'è fermento tra ristoratori che dispongono di stanze in affitto e albergatori attrezzati con il servizio ristorazione e in questo periodo cominciano ad esserci molte offerte speciali per Natale e Capodanno, che rischiano di andare esaurite in breve tempo.

Ecco alcuni siti dove trovare offerte di tutti i tipi, dalla spa romantica, al soggiorno gastronomico con cena gourmet, dalla mezza pensione al boutique hotel.

Natale e Capodanno in Veneto. Chiusi in casa? No grazie!

1 Capodanno 2021 chiusi in casa? No grazie!

2 Suite Spa Padova

3 Casa di legno

4 Liassidi Palace Hotel

4.1 Cosa rende uniche le stanze del sontuoso Palazzo?

5 Agriturismo Corte Morandini

6 Villa dei Cedri Lazise sul Garda

6.1 Come si presenta il parco termale?

6.2 Di quali comfort dispongono gli appartamenti?

6.3 Villa dei Cedri offre anche altri servizi?

6.4 Villa dei Cedri sul Garda: evento Capodanno 2021 in Veneto

7 Locanda Case Bortot

7.1 Quali sono le specialità del menù?

7.2 Quali località posso visitare presso la Locanda Case Bortot?

8 Bed & Wellness Fisterre & Bed in Bus

8.1 Quali punti di interesse si trovano presso Bed & Wellness Fisterre?

8.2 E per gli amanti della natura e dell’escursionismo?

8.3 Cos’é il Bed in Bus?

9 Riserva Naturale Orientata Somadida

9.1 Dove si trova la riserva?

9.2 Riserva Naturale Orientata Somadida: Un po’ di storia

9.3 Flora della Riserva Orientata Somadida

9.4 Fauna della Riserva Orientata Somadida

9.5 Itinerari escursionistici