Meraviglioso Campodalbero paese dei presepi e ora dei murales

I๐ฅ ๐๐š๐ญ๐š๐ฅ๐ž ๐ข๐ง ๐Ÿ๐Ÿ ๐ฆ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ eccezionali stanno nascendo sulle pareti delle case di questo paese suggestivo in Valchiampo. Campodalbero di Crespadoro (Vicenza). Dipinti legati alla nascita di Gesù ma anche ai lavori di un tempo, ideati dall'associazione "Campodalbero guarda al futuro" presieduta da Graziano Aldegheri: ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐ ๐ข๐šฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ข ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ข ๐ฅ๐š ๐๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€, ๐ข๐ฅ ๐๐š๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐ž ๐ข๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐š๐ง๐ข๐œ๐จ. Verrà anche installato il tradizionale ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ, nel cuore di questo paesino di poche anime la cui bellezza attrae ogni anno migliaia di visitatori.

Il sentiero dei presepi

E' percorribile dal 1 dicembre fino al 31 gennaio, sempre aperto.

Lungo il sentiero vengono installate sagome di animali a misura originale e suggestive sculture in legno. Il tutto ha inizio con l’evento di inaugurazione durante il quale il visitatore ha la possibilità di camminare accompagnato dalle voci di vari cori che si esibiscono “a cascata” nelle diverse contrade. Un unico grande concerto nella natura da non perdere.

Tra i tanti bellissimi presepi quello della Contrà Graizzari di Sotto è sicuramente il più elaborato: al suo interno, tra le numerose abitazioni e personaggi, si possono scorgere ben tre mulini, messi in funzione da un fiumiciattolo alimentato dalla fontana della contrada.

Campodalbero

E' una frazione del comune di Crespadoro, dove al piccolo centro del paese costituito dalla Chiesa si aggiungono le molte contrade sparse qua e là, sulle cime dei monti o lungo i pendii, dove la natura ha concesso loro lo spazio. Ogni anno, durante il periodo natalizio, questo borgo apre le sue porte ad accogliere i visitatori e li guida lungo un sentiero di montagna di circa 10 km che, per la Natività, si arricchisce di meravigliosi presepi artigianali costruiti sulle fontane, lungo i torrenti o all’interno dei boschi.

Perché è speciale

A Campodalbero, l’eccellenza dell’artigianato locale trova il suo spazio in una cornice del tutto suggestiva, dove la rigogliosa natura e il paesaggio tipicamente rurale creano lo sfondo perfetto per delle vere e proprie opere d’arte.

Questo percorso è una vera meraviglia del territorio dell’Alta Valle del Chiampo, un sentiero da percorrere in compagnia, con gli amici, la famiglia, ma anche e soprattutto in occasione di particolari eventi che vengono organizzati dalle diverse associazioni del territorio nel periodo natalizio