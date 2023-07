Mika in visita alla Fondazione Bisazza

Mika, il famoso cantante in tour nel nord est, si è esibito al Marostica Summer Festival a luglio e l'altra sera ha chiuso le date italiane al No Border Festival a Fusine in Friuli, non ha voluto perdersi la galleria della Fondazione Bisazza. Sorpresa e felicità per l'arrivo di un artista così famoso l'altro giorno nella galleria di Montecchio Maggiore. Con un post sui social hanno dato notizia del passaggio dell'artista anglo libanese.

FONDAZIONE BISAZZA

Se l’eroina vittoriana per eccellenza ideata da Lewis Carroll, Alice, cadesse nella tana di un Bianconiglio del XXI secolo, senza dubbio si troverebbe a suo agio alla Fondazione Bisazza, a Vicenza. Qui non abitano né la Regina di Cuori né il Cappellaio Matto, ma fanno bella mostra di sé una poltrona monumentale multicolore alta più di tre metri, un candelabro sfavillante color argento, di circa 850 chili, ricoperto di migliaia di tessere musive, e una meravigliosa, stravagante automobile rivestita di mosaico perfettamente funzionante. Alla fine della passeggiata potrebbe anche addormentarsi all’interno della RockChamber, l’installazione site-specific di Arik Levy le cui forme nere, lucide e spigolose, ricordano un meteorite scintillante.

CHI È MIKA

Mika è nato a Beirut, da madre libanese maronita e padre statunitense. L'artista ha una vita molto travagliata: la sua famiglia si trasferisce a Parigi quando era molto piccolo a causa della guerra e in seguito al rapimento di suo padre e il suo trattenimento nell’ambasciata Americana nel Regno hashemita del Kuwait. All'età di nove anni si sposta a Londra, dove ha frequentato il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e, per tre anni, il Royal College of Music. Mika inizia a comporre canzoni sin da piccolo, spaziando tra vari generi (dall'opera alla musica commerciale), ma fu solo attraverso una pagina di MySpace che è riuscito a farsi conoscere. Grazie al web, infatti, un discografico ha notato la sua bravura, proponendogli un contratto per pubblicare il suo primo singolo nel 2007 "Grace Kelly". Grazie a questa canzone estratta dal suo primo album Life in Cartoon Motion il suo nome inizia a circolare negli ambienti musicali che contano, data la somiglianza della sua estensione vocale a quella di Freddie Mercury. Il sui falsetto, infatti, è tra le sue caratteristiche distintive di maggior successo. Dal 2006 in poi accumula successi. È stato invitato come ospite straniero durante la serata finale del Festival di Sanremo 2007. Il 23 aprile dello stesso anno è stato pubblicato il suo singolo Love Today solo per parte del mercato europeo. Nel giugno 2007 è stato estratto dall'album il singolo Relax, Take It Easy e, verso la metà di dicembre, arriva Happy Ending, una canzone che parla di un amore perso per sempre.