Migliori ristoranti d'Italia: tutti i premiati a Vicenza e provincia

E' stata pubblicata Ristoranti d’Italia 2024, la nuova Guida del Gambero Rosso giunta alla sua 34°edizione. Sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani. Vicenza si difende bene con il Tre Forchette de La Pesca e oltre 10 locali con due.

Veneto - Tre Forchette Gambero Rosso

Con le sue 186 insegne il Veneto brilla tra le terre del gusto e del buon cibo. Tre hanno ottenuto il massimo riconoscimento, le Tre Forchette.

Le Calandre, Rubano (PD)

La Peca, Lonigo (VI)

Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (VE)

Vicenza - migliori ristoranti Guida Gambero Rosso 2024

I ristoranti vicentini rappresentano una fusione perfetta tra tradizione e innovazione e offrono un'esperienza che valorizza le ricchezze del territorio. Dalla tradizionale cucina veneta a proposte gastronomiche più moderne e audaci. Inoltre, la selezione di vini, spesso provenienti da vitigni locali rendendo ogni pasto un momento indimenticabile. La lista parte dal punteggio più alto a scalare, (il numero è il punteggio, I le forchette)

La Peca, LONIGO [VI] - 91 I I I E

Descrizione: Grande cucina, figlia di passione e cultura. Nicola Portinari è uno chef di eccezionale talento e creatività, noto per la sua riservatezza. Il fratello Luigi, inizialmente pasticcere, è ora un rinomato cantiniere. Cinzia Boggian, moglie di Luigi, brilla nella sala con la sua autenticità e cortesia. Matteo Bressan, sommelier cresciuto con la famiglia, è tra i migliori della regione. Questa unità ha portato al successo del ristorante, amato dai clienti per i suoi piatti distintivi, il servizio impeccabile e l'ampia selezione di vini. L'atmosfera è arricchita da dettagli curati. Sedersi al loro tavolo è un'esperienza in sé. Offrono menu degustazione e una varietà di piatti che spaziano dalla tradizione veneta a combinazioni audaci, sempre equilibrate e apprezzate da tutti.

La Tana Gourmet, ASIAGO [VI] - 88 II

Descrizione: Un ristorante che offre un percorso di degustazione attraverso la tradizione culinaria di Asiago. La cucina si basa sull'utilizzo di prodotti locali, come carne, pesci, molluschi e erbe selvatiche e verdure degli orti.

Aqua Crua, BARBARANO MOSSANO [VI] - 88 II

Descrizione: Offre una cucina d'avanguardia che combina tradizione e innovazione. Un viaggio attraverso sapori e tecniche, con piatti esteticamente belli e gustosi. Chef Baldessari studia - in segreto - i suoi piatti vestito con una tuta latex per inibire in modo totale gli altri sensi e concentrarsi sul gusto.

Spinechile, SCHIO [VI] - 86 II

Descrizione: Fasolato - chef contadino - non è mai banale nei piatti, non ha paura di cercare elementi distanti perché trova sempe la quadratura del cerchio. Tre i degustazione, una sequenza di piatti precisi, come il Risotto Jackson Pollock, uguale a un quadro del pittore. Un ristorante che offre una cucina di alta qualità, con piatti che combinano tradizione e modernità

Damini Macelleria & Affini, ARZIGNANO [VI] - 86 II

Descrizione: Quando si entra dalla porta del negozio, stracolmo di eccellenze si intuisce che finiscono nel piatto. I Damini meritano applausi per la costanza che ha portato Giorgio che cura la cucina e Gian Pietro che ‘coccola’ il cliente. Sono i piatti più semplici che hanno reso celebri i “fratelloni” di Arzignano.

Matteo Grandi in Basilica, VICENZA - 84 II

Descrizione: La cucina contemporanea di Matteo Grandi punta alla leggerezza e convince nelle contaminazioni con altre culture. Lo chef propone piatti eleganti, equilibrati e intensi, accompagnati da una ricca carta dei vini. Sala precisa.

Impronta, BASSANO DEL GRAPPA [VI] - 83 II

Descrizione: Ristorante dello chef Christopher Carraro che valorizza il territorio con piatti accattivanti e contemporanei.

Casin del Gamba, ALTISSIMO [VI] - 82 II

Descrizione: Un ristorante immerso nel verde che offre un'esperienza culinaria di alto livello. La cucina combina classici e suggestioni stagionali, con piatti che valorizzano il territorio.

La Locanda di Piero, MONTECCHIO PRECALCINO [VI] - 82 II

Descrizione: Ormai da più di trent’anni Sergio Olivetti in sala e Renato Rizzardi ai fornelli propongono un’esperienza culinaria raffinata che ha il pregio di saper tradurre materie prime d’eccellenza in piatti eleganti, equilibrati e intensi.

Trequarti, VAL LIONA [VI] - 81 II

Descrizione: Ristorante con piatti mai scontati e abbinamenti di sapori curati. Alberto Basso si diverte in cucina e propone una ricerca attenta e precisa che si traduce poi in piatti eccellenti.

Camaleonte, ALONTE [VI] - 80 II

Descrizione: È sotto un manto di erbe profumate e di fiori coloratI, un tocco fresco, gentile, sapiente che esalta i sapori. Il connubio carne e pesce fa capolino in più di un piatto, grazie all’estro e la perizia dei due giovani chef, Federico Zambon e Alvise Ballarin.

La Favellina, MALO [VI] - 80 II

Descrizione: Un ristorante che offre una cucina di pesce tra il classico e il contemporaneo. I piatti sono curati negli accostamenti e nell'estetica, e l'ambiente è raffinato.

Osteria del Guà del Relais La Barchessa 79 I - LONIGO [VI]

Descrizione: Ristorante che offre una raffinata esperienza gourmet con piatti che combinano origini sarde, emiliane e venete.

Trattoria Zamboni, ARCUGNANO [VI] - 76 I

Descrizione: Ristorante fra i colli Berici, cucina con voglia di esplorare tenendo i piedi ben saldi nella tradizione.

FuoriModena - EE - VICENZA

Descrizione: Tradizione emiliana pura con gnocco fritto, crescentine, salumi pregiati e condimenti tipici, tagliatelle al ragù di carni alla bolognese, tortellacci di ricotta. E poi qualche “extra”, come la parmigiana di melanzane.

Fattoria Sociale Conca d’Oro EE - BASSANO DEL GRAPPA [VI]

Descrizione: Fattoria sociale che lavora in biologico, con un progetto di inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità.

LA GUIDA RISTORANTI D'ITALIA 2024

