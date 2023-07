Le Hawaii a Vicenza: dove trovare i migliori Pokè

Il Poke è una specialità hawaiana, che risente dell’influenza della cucina giapponese e asiatica. E' una sorta di insalata a base di pesce crudo, tagliato a piccoli dadini, marinato nella salsa di soia e condito con semi di sesamo, tra i suoi ingredienti principali, infatti, troviamo il riso, cereali, legumi, verdure, lle alghe e i semi, a livello nutrizionale è un piatto completo e salutare.

La ciotola viene personalizzata e il cliente sceglie gli ingredienti. Una soluzione sana e leggera, senza rinunciare al gusto.

Il costo di una poké di solito si aggira tra i 9 e i 13 euro, a seconda della misura e degli ingredienti. Si presta per essere mangiata sul posto o portata via e mangiata a casa, al parco o ovunque si vuole, con forchetta, cucchiaio o bacchette asiatiche.

Migliori Pokè a Vicenza

Poke Sun-Rice - Corso Fogazzaro

Poke Sun-Rice - Contrá Muscheria

Manawa Poke - Corso Antonio Fogazzaro, 54

Cali Poké, Vicenza - Str. Padana Verso Verona, 55

I Love Poke - Str. delle Cattane, 71

Poke Sun-Rice - Vicenza

Posto bello dall'atmosfera awayana, un locale semplice con cibo a tema delizioso delle varianti fantasiose e gustose , pesce veramente buono e mescolato sapientemente con altri ingredienti rende il pasto leggero e entusiasmante, prezzi equi, servizio veloce. Le ragazze sono molto gentili e, in caso tu non ci sia mai stato, ti spiegano le differenze tra i vari prezzi e come comporre la propria ciotolina. C’è molta varietà di scelta, il servizio è veloce, puoi scegliere se usare la forchetta o le bacchette per mangiare.

Manawa Poke - Vicenza

Con pesce, carne, verdure ma anche in versione vegana. Piatto principale della cucina hawaiana, consiste in un mix coloratissimo di proteine, frutta e verdure: ingredienti freschi, semplici e genuini, oltre che incredibilmente ricchi di nutrienti. Manawa Bowls ha uno stile dinamico, tipico della West Coast americana, un ambiente easy che ti farà subito staccare la spina e avrai la sensazione di vivere un’estate infinita.

Cali Poké - Vicenza

Da Calipokè l’autentico sogno californiano diventa realtà. Un menu ricco di suggestioni, che partendo dalle origini della pokè hawayana, si arricchisce di gustosi ingredienti californiani. Una combo di sapori sorprendenti e ogni volta nuovi e originali. Dai libero sfogo alla tua creatività: scegli le basi, le proteine, la frutta e la verdura, aggiungi la tua salsa preferita, quel tocco croccante che non guasta mai e componi la tua personalissima pokè californiana in versione small, regular o large. E quando hai voglia di healthy food aggiungi alla tua pokè il mix di sani e nutrienti superfood.

Poke Sun-Rice Cucina hawaiana - Torri di Quartesolo VI

Si possono scegliere tra tre misure di Poké, piccolo (snack), medio (regular), grande (Large), a seconda di cosa si sceglie cambiano le quantità degli ingredienti da mettere, naturalmente cambia anche il costo.

1. Hai una base: Riso bianco, venere, mix riso, quinoa, insalata, metà metà.

2. Proteine: Salmone, Branzino, Tonno, Gamberi, Surimi, Polpo, Tofu, Pollo.

3. Contorni: Feta, mais, ceci, germogli di soia, rape rosse, jalapenos, zenzero rosa, cipolla rosa, edamame, cipollotto, ananas, carote, cetrioli, fagioli rossi, pomodorini, cavolo rosso, gomma Wakame, avocado +0,50 mango +0,50

4. Crunchy: Crispy onion, semi di sesamo, mandorle scaglie, mix frutta secca, corn flakes, muesli, granella nocciole, crunchy nachos.

5. Salsa: Soia, Soia senza glutine, teriyaki, ponzu, spicy mayo, salsa Sun-Rice, salsa ostrica, olio di oliva, aceto balsamico, honey must, kamikaze, yogurt.

La location è piccolina, l'arredamento è minimale. Le sedie e i tavoli sono in legno a listelli. Lo staff è giovane e preparato.

Cos'è il Pokè

Il termine pokè significa tagliato a cubetti ed è questo, infatti, il taglio tipico del pesce servito, a scelta, insieme a riso, quinoa o cereali vari, condito con marinature diverse (a base di soia e non solo), con maionesi aromatizzate e salse indo-thailandesi. La ciotola è composta da una base di cereali (il riso da sushi, riso nero venere o un mix di riso integrale, farro e orzo) si aggiungono le proteine: pesce crudo - in genere rappresentato da tonno, salmone, polpo o gamberetti - oppure tofu se se ne vuole proporre una versione vegetariana. Fanno da contorno verdura, frutta e frutta secca. Non ci sono regole se non il gusto personale e ovviamente la stagionalità degli ingredienti. Infine il condimento, la base deve essere sempre salsa di soia o salsa ponzu e olio di sesamo, alla quale si possono aggiungere tantissimi ingredienti per renderla più particolare: semi di sesamo, pezzettini di peperoncino secco o fresco, alghe, uova di pesce e pezzettini di cipolla, per citarne solo alcuni. Poke significa "tagliare a pezzi" in hawaiano.

Una ricetta gustosa e veloce: Poke bowl al tonno

360 g di riso rosso integrale, 200 g di filetto di salmone, sesamo bianco e nero, mandorle tostate, 3 cucchiai di salsa di soia, Cavolo rosso, 1 barbabietola, carote, 250 g di edamame. 1 avocado, sale

Per prima cosa, tagliate il salmone a cubetti e lasciatelo a marinare per un’ora insieme alla salsa di soia e ai semi di sesamo. Cuocete il riso e lasciatelo raffreddare. Sbollentate gli edamame per cinque minuti e lasciate raffreddare. Tagliate l’avocado a cubetti, i ravanelli a rondelle, le carote a julienne, lavate le altre verdure e tagliatele finemente e dividete gli ingredienti in ciotole separate. Componete il piatto inserendo tutti gli alimenti cucinati e cospargete il tutto con mandorle tritate. Potete sostituire l’avocado con il mango e scegliere tra le verdure preferite, ad esempio spinacino, zucchine, rucola, indivia o pomodorini ciliegini: via libera a tutte le verdure più gradite.