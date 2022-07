Top pizza: le migliori pizzerie a Vicenza e provincia

E' stata presentata la nuova edizione di 50 Top Pizza Italia 2022, la classifica delle migliori pizzerie del nostro Paese, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. E' la guida più influente del mondo della pizza.

Quali sono gli elementi di valutazione di TopPizza?

La pizza - Deve essere anzitutto buona e digeribile a prescindere dallo stile adottato dalla pizzeria. In ogni caso subentra una valutazione su come siano stati combinati gli elementi. Importante e decisiva la qualità dei prodotti usati.

Il servizio - La qualificazione del personale di sala, la sua capacità di spiegare la pizza, illustrare la carta dei vini e della birra, il sorriso e la gentilezza.

L’ambiente - Non importa che la pizzeria sia grande o piccola, è necessario che sia tenuta pulita, bagni compresi.

L’attesa - Se si usa attenzione a chi sta aspettando (uno sfizio offerto, copertura per evitare di bagnarsi se piove, stufe se fa freddo).

Il vino, la birra

La classifica 50 top pizza

I Masanielli - Francesco Martucci, a Caserta, si confermano per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli.

TOP PIZZERIE VENETO

La migliore in Veneto è in quarta posizione, si aggiudica il prestigioso riconoscimento I Tigli a San Bonifacio (VR).

41. Grigoris – Mestre (VE), Veneto

43. Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

50. Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona, Veneto

Le Pizzerie Eccellenti

VICENZA

Acqua e Farina – Rosario Giannattasio – Vicenza

Una quarantina di posti (non prenotabili) e pizze eccezionali da Rosario Giannattasio salernitano a Vicenza da una dozzina di anni. Impasti ad alta idratazione e lunga lievitazione producono dischi di pasta digeribilisssima su cui si posano ingredienti di qualità: San Marzano, bufala campana, crudo di Langhirano, alici dal Cilento, ‘nduja calabra di Spilinga. La passione per le novità ha introdotto fritti napoletani di antipasto e gusti inaspettati: la “Mi ha preso un granchio” è con fior di latte, granchio alla Singapore, filetto di tonno, senape, caprino e granella di prezzemolo. Tra i classici: ’A Friariell con provola, friarielli piccanti e salsiccia di maiale casertano.

Cuore Napoletano – Marano Vicentino

Pizza tonda. Fa crock. Come una nube. L’integrale, la farro e orzo, il padellino spicchiato. I capitoli del menù di Luca Brancati raccontano l’esito (provvisorio) delle lunghe sperimentazioni su lievitazioni e farciture che hanno trasformato il Cuore Napoletano arrivato da Agerola più di mezzo secolo fa in un centro pulsante di novità pizzaiole per la Pedemontana vicentina. Alto di gamma e di offerta, il locale è più modernista che partenopeo, più lindo che rustico, ma le “classiche” sono come tradizione comanda. Supplì, mozzarelle in carrozza e montanarine fritte omaggiano la grandezza della cucina della Campania, dalle cui campagne arriva il meglio degli ingredienti.

Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa

Locale situato in una posizione meravigliosa nel centro storico di Bassano. Appena entrati ci si ritrova davanti ad una vetrina ricca di pizza a taglio in teglia, focacce e tanti altri lievitati. Al tavolo si potranno degustare l’impasto Napoli con lievito madre, l’impasto senza lievito con fermentazione spontanea e si conclude con con un impasto contemporaneo croccante e ben alveolato. Molto interessante la continua ricerca sul mondo vegetale e molta importanza viene data a portare la tradizione veneta sulla pizza, come con le seppie in umido o il baccalà mantecato.

Alla Rotonda – Thiene

L’ambiente è semplice, con arredi moderni e non particolarmente ricercati. Il garbo del personale di servizio mette a proprio agio nell’affrontare la scelta tra gli impasti e le tipologie di farina che caratterizzano il menu pizza. Dal tradizionale all’integrale a fermentazione naturale, dal bilanciato alla canapa o al riso Venere, fino allo stile napoletano, la scelta è ampia e il mastro pizzaiolo Mauro Pozzer sembra dedicare grande attenzione alle pizze speciali, è di sua invenzione quella al Prosecco.

VENETO

La Mafaldina – Padova

Osterie Meccaniche – Abano Terme (PD)

Osterie Moderne – Campodarsego (PD)

Pedrocchino Pizza&Cakes – Campodoro (PD)

Ristorante Pizzeria Al Tabaco – Abano Terme (PD)

Ristorante Val Pomaro – Arquà Petrarca (PD)

Rivoluzione Pizza – Padova

Tana del Luppolo – Este (PD)

Settimo Cielo – Settimo (VR)

Zio Mo’ Pizza e Bistrot – Legnago (VR)

Pizzeria Du de Cope – Verona

Antica Hosteria Al Borgo 1964 – Cerea (VR)

Donatelli 30-11 – Verona

Forkette – Verona

Al 4 Pizza – Roncade (TV)

Pizzeria Arrigoni & Basso – Zero Branco (TV)

Ristorante Perché – Roncade (TV)

Zero81 – Treviso

Equilibri – Treviso

Surlì Più Pizzeria – Mirano (VE)

Al Giardinetto – Pizzeria al Naturale – Mira (VE)

Al Portico – Elide – Cona (VE)

Una guida che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio - da taglio e asporto.

Tra le prime 100 top pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).