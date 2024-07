Migliori Pizzerie d'Italia: i premiati a Vicenza e in Veneto

Tra le migliori pizzerie d'Italia secondo la classifica 50 Top Pizza 2024, la provincia di Vicenza si distingue con Cuore di Luca Brancati a Marano Vicentino, che si posiziona al 96° posto al top in Italia. Luca Brancati, figlio d'arte, ha ereditato la pizzeria dai genitori e l'ha portata a nuovi livelli di eccellenza grazie a impasti innovativi e ingredienti di alta qualità selezionati da fornitori locali e nazionali. Questa unica pizzeria vicentina in classifica rappresenta un esempio brillante di tradizione e innovazione nel panorama della pizza italiana.

Pizzerie eccellenti Vicenza

Un gradino più sotto al Top ci sono le Pizzerie Eccellenti, sono tre le vicentine segnalate dalla guida.

Alla Rotonda, Thiene

Alla Rotonda di Thiene si distingue per la sua continua sperimentazione e inventiva sotto la guida di Mauro Pozzer. Qui, la tradizione napoletana si incontra con tecniche innovative, offrendo impasti come quello di grano timilia siculo e combinazioni uniche come il pomodoro alla vaniglia bourbon e la mozzarella di riso fumé. Le pizze "baciate" in quattro varietà crunch sono accompagnate da birre artigianali locali e una selezione di vini che spazia dal Garda ai Colli Trevigiani.

Acqua e Farina, Vicenza

Acqua e Farina di Rosario Giannattasio a Vicenza offre un'esperienza culinaria unica, caratterizzata dall'uso creativo delle carni sulle pizze, come sovracosce di pollo in salsa nipponica e coscia d’agnello alla coreana. Il menu delle degustazioni include anche classici partenopei e novità come il misto bosco ai 5 funghi. Le pizze sono impreziosite da ingredienti di alta qualità come fiordilatte e burrata pugliesi, bufala di Agropoli e ‘nduja di Spilinga.

Premiata Fabbrica Pizza, Bassano

A pochi passi dal Ponte degli Alpini, la pizzeria di Michele Colpo, situata in una storica fabbrica di ceramiche, perfeziona quattro tipi di impasto: veneto, napoletano, senza lievito a fermentazione naturale e contemporaneo-focaccioso. Le farciture mescolano ingredienti Dop campani e meridionali con specialità locali come "bacalà", formaggi Asiago e porchetta della Valsugana, oltre a ingredienti regionali come capesante e ossocollo trevigiano.

50 Top Pizza in Veneto

In Veneto tra i premiati spicca Simone Padoan, de I Tigli a San Bonifacio, che ha raggiunto il terzo posto nella classifica. Precursore della pizza gastronomica, Padoan è noto per l'uso di materie prime di estrema qualità e tecniche di cottura avanzate, applicate sia agli impasti che ai singoli ingredienti. Le sue creazioni, che trasformano piatti gourmet in topping per le pizze, rendono I Tigli un punto di riferimento nel veronese.

Alberto Morello della pizzeria Gigi Pipa a Este, in provincia di Padova, si è piazzato al 48° posto. La sua pizzeria è rinomata per l'attenzione alla sostenibilità, rappresentata dal Forno Verde, e per l'uso di impasti a lunga lievitazione e ingredienti stagionali a km 0, provenienti direttamente dal suo orto.

Lello Ravagnan di Grigoris a Mestre, Venezia, ha chiuso le prime 50 posizioni. Ravagnan si distingue per la cura nella lievitazione degli impasti e la ricerca di diverse tipologie di impasto per ottenere la giusta morbidezza, struttura e profumo. Questo impegno è testimoniato anche dalle sue due bakery a Mestre, specializzate in pani, pagnotte e pizze in teglia.

Una nuova entrata nella classifica è Da Ezio ad Alano di Piave, Belluno, che si è posizionata all’84° posto. Questo locale, fondato dal maestro della pizza croccante Denis Lovatel, è noto per la sua "pizza di montagna", caratterizzata dall'uso dell'acqua delle Dolomiti e di materie prime locali selezionate per promuovere la collaborazione tra allevatori e produttori delle Alpi venete.

A chiudere la classifica l’unica pizzeria vicentina tra le 100 di 50 Top: 96° Luca Brancati con la sua Cuore a Marano Vicentino oggi ad alti livelli grazie alle diverse proposte presenti nel suo impasto quanto un talento spiccato nel bilanciamento dei grandi ingredienti.

La presenza di queste venete nella classifica di 50 Top Pizza testimonia l’elevata qualità e la creatività del settore nella regione. Ogni locale, con le sue peculiarità e specializzazioni, contribuisce a rendere il Veneto un punto di riferimento per gli appassionati della pizza in Italia e nel mondo.

Le Prime Tre Pizzerie in Italia

Al vertice della classifica, troviamo due pizzerie che condividono il primo posto: Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli e I Masanielli – Francesco Martucci di Caserta, entrambe situate in Campania. Queste pizzerie si sono distinte per l'eccezionale qualità dei loro prodotti e per la maestria nella preparazione delle pizze. Al secondo posto si piazza Confine di Milano, in Lombardia, che ha saputo conquistare il palato degli esperti grazie alla sua innovativa proposta gastronomica.