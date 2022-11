Migliori pasticcerie di Vicenza e del Veneto premiate dal Gambero Rosso

È stata presentata oggi la dodicesima edizione della guida Gambero Rosso Pasticceri & Pasticcerie 2023. Negli ultimi dieci anni, la pasticceria italiana è incredibilmente cresciuta e anche nel vicentino si confermano delle eccellenze. Professionisti bravi ad intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, sano e sostenibile, i grandi maestri pasticceri migliorano di anno in anno. Il territorio e le sue eccellenze sono il punto di partenza imprescindibile, un’offerta curata in ogni dettaglio che diventa sempre più sartoriale con un grande lavoro sui lieviti da colazione con tanto di edizioni limitate, torte anche in formato monoporzione per consentire a tutti di spaziare su gusti e assaggi, intelligenti rivisitazioni di torte da credenza e crostate classiche e moderne. Una proposta a 360 gradi dalla cornice dei locali di design che diventano autentiche “gioiellerie del dolce”, al packaging fortemente identitario, capace di sposare praticità, estetica e originalità. Il tutto possibilmente con un’anima green.

Migliori pasticcerie

TRE TORTE 2023 Veneto

94 - Biasetto| Padova

91 - Pasticceria Marisa | San Giorgio delle Pertiche [PD]

DUE TORTE 2023 Veneto

88 - Dino Pettenò | Mestre [VE], Pasticceria Zizzola | Noale [VE]

87 - Il Chiosco | Lonigo [VI]

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento- dichiara Francesco Ballico- che è frutto dell’impegno costante che dedichiamo al nostro lavoro quotidiano al servizio della clientela. In pasticceria- prosegue Ballico - è importante la materia prima utilizzata nelle varie preparazioni. Per le torte e i dolci che escono dal nostro laboratorio vogliamo la qualità massima degli ingredienti, dal burro al cioccolato e alla frutta, non aggiungiamo conservanti, né aromi chimici e se possibile seguiamo anche l’andamento stagionale”.

86 - Caffè Commercio | Dolo [VE]

85 - Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR], Racca | Padova

Davenicio | Arzignano [VI]

Carlo Pozza è membro dell’Accademia Maestri Pasticceri e le sue specialità sono il Gattò al Pistacchio, il cremino (dolce morbido ricoperto di glassa croccante) e l’alby (un panettone per tutto l’anno con albicocche, canditi e cioccolato). Imperdibile La Gata, dolce di farina di mais, grappa e miele, ideato da un gruppo di pasticcieri vicentini, e la pasticceria mignon.

Premio pasticcere emergente

Babu dolce e salato, Vicenza

Beatrice Busatta di Babu Dolce e Salato di Vicenza insieme al marito Alberto firma una pasticceria intrigante e dal taglio contemporaneo che rilegge i classici con gusto e misura.

Pastry chef dell’anno: Sara Simonato – Antica Osteria Cera a Campagnalupia (VE)

Miglior Packaging: Pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche (PD) che ha scelto con il suo progetto l’utilizzo di una carta ottenuta da scarti della lavorazione del cacao.