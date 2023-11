Migliori Pasticcerie d'Italia le premiate a Vicenza e provincia

La guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso è un punto di riferimento per scoprire le eccellenze dolciarie, purtroppo Treviso sebbene sia la terra d'origine del dolce più famoso al mondo, il Tiramisù, non ottinene nessun premio. Nella nuova edizione 2024 il Veneto brilla con 70 insegne di prestigio, tra cui 2 premiate con le ambite "Tre Torte", il massimo punteggio, e un Pastry Chef di fama. La regione conferma la sua tradizione pasticcera, e si distingue per un'offerta che spazia dalle ricette storiche alle proposte più innovative, testimoniando un settore in continua evoluzione. Iginio Massari, per il Gambero Rosso, resta il migliore nel mondo della pasticceria italiana a cui vanno le Tre Torte d’Oro, mentre Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia.

Due Torte Gambero Rosso

Il Premio Due Torte celebra l'eccellenza nel mondo della pasticceria nelle province venete. Questo riconoscimento è assegnato a quelle pasticcerie che si distinguono per la qualità, la creatività e la maestria nella preparazione dei dolci, rappresentando un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria di alta qualità. Elenco delle pasticcerie premiate nelle province venete:

Vicenza si distingue per la sua eccellenza nell'arte dolciaria con molte attività premiate con due Torte.

Il Chiosco | Lonigo

Nel cuore di Lonigo, si erge Il Chiosco, una pasticceria che è diventata un simbolo di eccellenza e tradizione. Gestita con amore e dedizione dalla famiglia Ballico per oltre due decenni, questa pasticceria è un gioiello di artigianalità. Francesco Ballico, erede dei segreti di famiglia tramandati dal padre Aldo, guida con maestria questo tempio del dolce. Cresciuto tra i gelati artigianali del padre, Francesco ha trasformato Il Chiosco, nato nel 1996 come piccola rivendita, in un'oasi di delizie dolci e salate, dove ogni prodotto è un inno all'artigianalità e alla qualità delle materie prime. Il Chiosco, oggi, non è solo una pasticceria, ma un emblema di creatività e passione, riconosciuto e premiato dal Gambero Rosso.

Olivieri 1882 | Arzignano

Olivieri 1882 è una storia di passione e maestria che si snoda attraverso più di un secolo. Partendo dal modesto forno di famiglia, Olivieri ha trovato la sua dimora in uno spazio di mille metri quadrati, un tempo fabbrica, ora trasformato in un laboratorio di dolcezze. Qui, la tradizione si fonde con l'innovazione, creando capolavori come panettoni, pandori e croissant, tutti realizzati con un'attenzione maniacale alla qualità. Olivieri è una costellazione di sapori e aromi, un punto di riferimento nell'arte della pasticceria italiana, celebrato annualmente per la sua eccellenza.

Davenicio | Arzignano

Carlo Pozza, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri, è l'anima creativa di Davenicio. Le sue creazioni, come il Gattò al Pistacchio, il cremino e l’alby, un panettone disponibile tutto l'anno arricchito con albicocche, canditi e cioccolato, sono vere e proprie opere d'arte gastronomiche. Tra le sue invenzioni spicca La Gata, un dolce unico che unisce farina di mais, grappa e miele, frutto della creatività collettiva dei pasticcieri vicentini. Davenicio è un universo di dolcezza, dove ogni mignon è una piccola gemma di gusto, un luogo dove la tradizione pasticcera si eleva a pura poesia.

Ferracina | Camisano Vicentino

Questa pasticceria offre un'ampia varietà di delizie per gli occhi e il palato. Al mattino, il banco presenta un'ampia scelta di brioche di diversi tipi, tra cui cereali, integrali, grano duro, farro e arancia, e anche opzioni vegane. Non mancano saccottini pere e cioccolato, krapfen, trecce e cestini di riso. Tra le altre prelibatezze ci sono tramezzini squisiti, brioche farcite e paninetti. La pasticceria brilla anche per le sue crostate, biscotteria, mignon (come bignè, tartellette con mousse al cioccolato, rotolini di pan di Spagna con zabaione o frutti di bosco) e torte di ispirazione classica con tocchi moderni. Tra le specialità da provare c'è la "Meridiana", una torta con pan di Spagna alle mandorle, mousse di panna cotta e mandorle pralinate, e la storica treccia, disponibile con uvetta, gocce di cioccolato o crema pasticcera.

Pasticceria Chiuriato | Marostica

Tra le specialità più innovative spicca il "kubo", una brioche all'italiana di forma cubica con crema alla nocciola, disponibile nei weekend, la pasticceria offre una varietà di deliziosi lievitati, tra cui croissant. Le crostate di frutta e le torte, come le bresciane, bavaresi e millefoglie, sono realizzate con grande maestria, pezzi degni di nota: la zuppa inglese e i cannoncini. Eccelle anche nella produzione stagionale, offrendo crostoli e frittelle di Carnevale, colombe e uova pasquali, pandori e panettoni. Durante il periodo natalizio, spiccano i tronchetti di Natale, tra cui il Tre cioccolati e il Monte Bianco dal gusto squisito.

Babu Dolce e Salato | Vicenza

Offre una ottima varietà di fragranti croissant, veneziane, pain suisse, e sfiziose girelle (come quelle al pistacchio e amarena), oltre a soffici e aromatici cinnamon roll. Il locale brilla anche per i suoi salati, che includono croissant, bagel e "crunch" farciti. La tecnica e la selezione degli ingredienti sono evidenti in tutti i prodotti, dalle ben costruite e bilanciate torte alle belle monoporzioni e ai mignon, con una menzione speciale per la pasta choux dei bignè e le creme avvolgenti e gustose.

Pasticceria Gambarato | Vicenza

Un bancone ricco di mignon, biscotteria, salati di qualità (come i tramezzini). Tra i lievitati, spiccano pain au chocolat, krapfen, girelle agli agrumi, kranz, e varie tipologie di brioche. La pasticceria eccelle nella produzione di torte classiche su ordinazione, come meringate, millefoglie, Saint Honoré. L'assortimento di mignon è vario e di alta qualità, con particolare menzione per i bignè e le frolle con diverse farciture.

Pasticceria Declaire | Vicenza

Il giovane pasticcere Davide Ferrante adotta uno stile contemporaneo, particolarmente evidente nelle sue torte, come la Miele (con mousse al miele, confit di mango, frutto della passione e crumble allo yogurt) e nei mignon stratificati, tra cui spiccano il Tramonto (mousse gianduia e arancia) e il Declaire (combinazione di pralinato alle nocciole, frutto della passione e caramello esotico). Oltre a cestini di frolla e bignè, la pasticceria offre belle monoporzioni, tra cui éclair e millefoglie al bicchiere (con crema alla vaniglia, frutta e bastoncini di sfoglia). Al mattino propone danesi con crema cotta, croissant alla francese e veneziane, oltre a qualche sfizio salato come tramezzini e sfoglie farcite.

Tre Torte Gambero Rosso - Veneto

Il massimo punteggio va a Biasetto e Pasticeria Marisa.

Biasetto a Padova, guidata dal talento di Luigi Biasetto, è un vero gioiello nel mondo della pasticceria. Con 40 referenze tra mignon e monoporzioni, ogni creazione è un capolavoro di equilibrio tra consistenze e sapori. Da non perdere sono il Giardino Siciliano, la tarte au citron, l'Abbraccio di Venere, oltre a macaron e biscotti di qualità superiore.

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (PD), è un esempio di come la passione per la pasticceria possa essere una tradizione di famiglia. Il locale offre un perfetto mix tra tradizione e innovazione. Il bignè con crema alla vaniglia è un must, così come le altre creazioni che spaziano dalla pasticceria fresca e secca ai salati, dal cioccolato al gelato. I lievitati, i mignon e le torte sono di una qualità eccezionale, rendendo ogni dolce un'esperienza indimenticabile.

Migliore Pastry Chef per il Veneto

Sara Simionato, Pastry Chef all’Antica Osteria da Cera a Campagna Lupia (VE), è una figura di spicco nel panorama della pasticceria veneta. Dopo essersi formata in Francia, porta in Italia un'esperienza internazionale che si riflette nelle sue creazioni. I suoi dessert sono caratterizzati da una leggerezza unica, con un perfetto equilibrio tra dolce e salato, come dimostrano le sue creazioni, delizie culinarie che offrono un finale sorprendente e memorabile a ogni pasto.

LA GUIDA GAMBERO ROSSO 2024

Laura Mantovano, Direttore editoriale del Gambero Rosso ha spiegato che "non basta più solo l'estetica per definire l'eccellenza in pasticceria. Le forme, i colori e il design devono essere supportati da concretezza e solidità. Un buon pasticcere si distingue per la tecnica, l'alta qualità delle materie prime, la capacità di combinare gli ingredienti in modo intelligente e un uso equilibrato di zuccheri e grassi. Questi elementi sono fondamentali per creare dolci che non solo siano belli da vedere, ma anche eccezionali nel gusto."