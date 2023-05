Migliori Osterie d'Italia, le premiate a Vicenza e in Veneto

La nuova edizione di Osterie d’Italia 2023, l’iconica guida del 'mangiarbere' firmata Slow Food, ha assegnato le Chiocciole alle migliori osterie.

Sono ben 5 i locali vicentinoi che hanno ricevuto le ambite Chiocciole 2023

Le osterie si confermano un patrimonio storico, culturale, gastronomico, accessibili, nel costo, nel modo di porsi, nella cucina.

I premiati sono trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, tutti scelti per buona accoglienza, piatti del territorio, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo.

Le migliori osterie a Vicenza e provincia

Madonnetta – Marostica (VI)

"Dal 1904 ad oggi la Madonnetta è la migliore e più vera esperienza della cucina tipica veneta che possono rivivere attraverso un menù dai piatti semplici, genuini, saporiti e stagionali." Fam. Guerra

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Immagina una contrada incastonata nei boschi della Lessinia. Immagina di cenare in un vecchio fienile. Immagina colori, suoni, luci. Immagina una vista sui prati e sui dolci fianchi di Cima Marana. I piatti variano secondo stagione e disponibilità degli ingredienti e i menù sono differenziati per tema e per gusto,

Zamboni – Arcugnano (VI)

Uno storico locale, molto accogliente, che permette di godere il panorama dei Colli Berici dalle grandi vetrate. Pane, pasta e dolci sono prodotti in casa, grande attenzione alla materia prima. Da assaggiare: gli sformatini con le verdure di stagione, i maltagliati al ragù bianco, il petto di faraona con tartufo. Carta dei vini di tutto rispetto.

Isetta – Val Liona (VI)

Da oltre 60 anni la specialità è la carne, cucinata su una vera griglia davanti ad un vero fuoco, che è possibile vedere dalla sala. Nel ristorante tutto, dai grissini alla pasta, dagli gnocchi ai gelati e i dolci è preparato in casa. L'ultima domenica di agosto del 1950 la nonna Isetta ha aperto per la prima volta al pubblico la Trattoria, che è passata poi al figlio Galdino, ed ora è nelle mani di Monica e Manuela che portano avanti una solida tradizione famigliare.

Da Doro – Solagna (VI)

"La nostra è una cucina tradizionale, basata su piatti tipici rivisitati dai cuochi Giovanni ed Anna, sempre pronti a nuovi spunti. Una cucina essenzialmente semplice ma non per questo banale. La regola che ci prefiggiamo è una sola, ma essenziale: qualità delle materie prime. Gli ingredienti che usiamo sono tutti prodotti derivanti da agricoltori locali, persone che hanno un modo di lavorare simile al nostro, rispettoso del cliente e della materia stessa. E' su questi principi che fondiamo il nostro concetto di Trattoria: un luogo genuino, caldo, dove passare delle ore piacevoli." Un luogo da ricordare...

Le migliori osterie in Veneto

Al Forno – Refrontolo (TV)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino (TV) New Entry

Dai Mazzeri – Follina (TV)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Il Capriolino – Volo Cadore (BL)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Al Ponte – Lusia (RO)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

Premio Miglior Dispensa

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR) motivazione: “l’attenzione per le materie prime e la cura nel selezionarle non possono che essere la pietra fondante di una cucina tradizionale solida e ragionata. Lo sanno bene Ada Riolfi e Carlotta Marchesini, che nella loro osteria scelgono ogni giorno solo il meglio che questo ricchissimo territorio mette loro a disposizione, senza rinunciare a qualche fuga fuori zona e in avanti”.

A ricevere la Chiocciola nella trentatreesima edizione della guida sono 270 osterie, mentre ad aggiudicarsi la Bottiglia e il Bere Bene sono rispettivamente in 450 e 126 locali. La regione con il maggior numero di Chiocciole è la Toscana (27), seguita dal Piemonte (26) e dalla Campania (25).