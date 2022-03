Migliori gelaterie d'Italia, i premiati a Vicenza e in Veneto

Come ogni anno a marzo Gambero Rosso presenta la nuova guida alle migliori gelaterie d’Italia e consacra, come sempre, gusto e prelibatezza, conferendo premi speciali e riconoscimenti.

A tal proposito, il massimo riconoscimento nel vicentino va al pasticcere Francesco Ballico del Chiosco di Lonigo, la sua passione per il gelato è nata molto tempo fa, è stato papà Aldo che proprio con questo prodotto ha iniziato la tradizione pasticcera di famiglia.

Da allora la ricerca sul gelato non si è mai fermata, selezionando ottime materie prime ma sempre mantenendo la ricetta artigianale totalmente naturale. Latte, panna e yogurt freschi, di provenienza unicamente italiana. Zucchero di canna grezzo e tuorli di uova da galline allevate a terra e in allevamenti non intensivi. Frutta secca italiana selezionata, come la Nocciola gentile del Piemonte IGP e il Pistacchio di Bronte DOP. Dalle creme ai sorbetti di frutta, niente chimica è la sua scelta, solo farina di semi di carruba e di guar, per un gelato naturale al 100%: un prodotto sano ed equilibrato anche dal punto di vista nutrizionale.

Il gelatiere di oggi spazia in altri mestieri, contadino, imprenditore, lievitista, pasticcere, artista del gusto, esce dal laboratorio e si fa sempre più portavoce delle chicche del suo territorio (c’è chi ha addirittura un frutteto di proprietà). Sempre più importante la qualità degli ingredienti e seguire la stagionalità. Un alimento da consumare con tranquillità, slow e “sostenibile” frutto di processi produttivi etici e trasparenti. È questo il quadro che emerge nella sesta edizione della guida Gelaterie d’Italia 2022 del Gambero Rosso presentata oggi in occasione del Sigep di Rimini.

La Guida delle migliori gelaterie 2022

Il Gambero Rosso, che ha tracciato una mappa ragionata dei santuari del Gelato lungo tutto lo stivale, 461 in totale, il Veneto è tra le regioni con più riconoscimenti.

VENETO

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo [Ve]

Golosi di Natura – Gazzo [Pd]

Chocolat – Mestre [Ve]

Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche [Pd]

Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato – Verona

IL GELATO DEL PASTICCERE PREMIO SPECIALE