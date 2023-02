Migliori birre artigianali: le vicentine premiate

Le migliori birre artigianali del 2023 sono state premiate nella Fiera di Rimini, la cerimonia ha svelato tutte le birre vincitrici di quest’anno nelle 45 categorie del concorso e il premio Birrificio dell’Anno, che è andato a Crak Brewery di Padova. Ma sono ben tre i birrifici vicentini premiati.

Birre artigianali vicentine premiate

BIRRIFICIO OFELIA

Andrea Signorini e Lisa Freschi sono una coppia nella vita e nel lavoro. E nel loro birrificio artigianale «Ofelia», che negli anni si è ampliato, sperimentano nuove ricette e varianti alle classiche birre d’autore. Giocando con cereali, frutta e spezie ma assicurando una produzione costante, e soprattutto affidabile. Il birrificio nasce a Sovizzo nel 2012 con marchio, etichette e ricette inedite, lavora su materie prime ricercate e dove possibile, locali e di stagione. Le birre Ofelia hanno ricevuto molti premi, nel 2022 Slow Food l'ha inserita nella Guida alle birre d’Italia 2023, ottenendo il massimo riconoscimento la “Chiocciola”.

PREMIO: Cat. 11 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione anglosassone (English IPA) ARGENTO: OFELIA - Amitabh

LUCKY BREWS

Lucky Brews è il birrificio creato da a Vicenza da Samuele Gallico, Davide Crudo e Massimo Acco, nel 2012. Lucky Brews, che si distingue per la qualità delle proprie birre per lo sviluppo di ricette originali, rielaborando birre legate a stili tradizionali con l’uso di materie prime innovative. Oltre che nel brew pub in Via Vecchia Ferriera, le birre di Lucky Brews sono richieste in tutta Italia. Il birrificio, con una inclinazione verso i luppoli, si basa principalmente su birre ad alta fermentazione, senza disdegnare prodotti di bassa fermentazione come la helles. Tra le birre prodotte spiccano APA, IPA, golden ale, scotch ale, summer ale, dubbel, tripel, porter, scotch ale.

PREMIO: Cat. 5 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale) BRONZO: LUCKY BREWS – Apollo

BIRRIFICIO VERTIGA

Il birrificio nasce nel 2020 a Rossano Veneto, la mission è realizzare birre facili da bere, tecnicamente ineccepibili, alla portata di chiunque e e caratterizzate da una grafica moderna e accattivante. Due linee: una in bottiglia, dove rientrano gli stili classici come quelli di scuola belga e inglese, e quella in lattina, animate da luppolature di stampo americano. Tra le birre più apprezzate la In Saaz we trust, Lager ispirata al mondo delle pils ceche e caratterizzate da un controllato quanto profumato dry hopping di Saaz, la Bajadera, IPA moderna dai sentori tropicaleggianti e dalla piacevole chiusura amaricante, la Bislakka, Amber Ale sui generis divisa tra le rotondità dei malti e un sorso guizzante, e ancora la Domabianca, classica esecuzione del genere Blanche.

PREMIO: Cat. 4 – Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione americana ARGENTO: VERTIGA - Alchemy

Birre artigianali venete premiate

il premio Birrificio dell’Anno è andato a Crak Brewery. Il birrificio della provincia di Padova ha conquistato vari premi, tra cui ben 3 primi posti con le birre: Giant Step nella categoria 14 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American IPA), Cantina - Mansueto 2017 nella categoria 24 – Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine) e Cantina - Mansueto Riserva Whisky Barrel Aged 2019 nella categoria 34 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate.

BIRRIFICIO ESTENSE Este Padova

Cat. 3 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea (European

BRONZO: BIRRIFICIO ESTENSE - Atheste Hell

Cat. 23 – Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout) BRONZO: BIRRIFICIO ESTENSE - Django

Cat. 34 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate BRONZO: BIRRIFICIO ESTENSE - Smoky Bomb

BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA Grantorto Padova

Cat. 6 – Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca

ARGENTO: BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA - Frisco

EVOQE BREWING Cittadella Padova

Cat. 10 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate (India Pale

Lager) BRONZO: EVOQE BREWING - Do not disturb

Cat. 41 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche, di ispirazione

tedesca (Berliner, Gose) BRONZO: EVOQE BREWING - Evoqesour #1

BIRRIFICIO TORRE MOZZA Rovigo

Cat. 11 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione anglosassone (English IPA) ORO: BIRRIFICIO TORRE MOZZA - Ipamena

La regione con il maggior numero di birre premiate è stata la Lombardia con 35 premi, seguita dal Piemonte con 18 e dal Veneto con 16. A definire i premiati sono stati gli 81 giudici internazionali impegnati nelle degustazioni alla cieca, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici per tutte le categorie.