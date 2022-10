L'arte del caffè (e non solo): i migliori bar vicentini per il Gambero Rosso

Anche quest’anno gli amanti del caffè hanno una delle loro classifiche più attese. È stata resa nota la Guida Bar d’Italia 2023 del Gambero Rosso dove sono raccolti, da 23 anni, gli indirizzi migliori di tutta Italia, giudicati sulla proposta gastronomica dolce e salata e di beverage.

In questa edizione, nella quale sono 45 ii bar che hanno raggiunto il massimo punteggio, dopo la Lombardia con 12 indirizzi c'e il Veneto con 5 locali. Nel vicentino hanno ottenuto il massimo punteggio Olivieri di Arzignano e il Chiosco di Lonigo, da 11 anni Tre chicchi e tre Tazzine, che è stato insignito anche della stella, che viene assegnata a chi è stato tra i migliori d'Italia per almeno un decennio.

I tre chicchi e le tre tazzine 2023 in Veneto

Le valutazioni in Chicchi e in Tazzine: i Chicchi per chi si distingue nella proposta gastronomica, dolce e salata, e le Tazzine per chi ha ha grande attenzione nel caffè, il prodotto che è il cuore di una bar, con un'offerta ampia di specialty coffee, di miscele e monorigine. Vicenza con due premiati è a pari merito con Venezia.

Olivieri 1882 | Arzignano [VI]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Biasetto | Padova

Amo | Venezia

Gran Caffè Quadri | Venezia

Bar d'Italia 2023. Le Stelle

Riconoscimento riservato si locali che consecutivi hanno conquistato tre tazzine & tre chicchi per 10 anni consecutivi, testimoniando visioni lungimiranti e capacità imprenditoriali, investimenti in innovazione e sulle proprie idee, di un lavoro di qualità fatto giorno per giorno con costanza e attenzione al cliente, che in sintesi sono il succo della best practice per durare a lungo ai vertici in un settore ricco di sfide. Sono 20 le insegne quest’anno presenti nella sezione Stelle

La guida Gambero Rosso 2023 Migliori bar d'Italia

L'edizione numero 23 per la guida Bar d'Italia del Gambero Rosso (con la storica partnership di Illycaffè) festeggia vent'anni di attività. Un lungo periodo in cui il bar ha subito mutazioni profonde, di forma e sostanza: se nei primi anni Duemila si puntava a stupire con "effetti speciali" (design, arte e spettacolo), col passare del tempo l'arma vincente è tornata ad essere la qualità dell'offerta, con un'attenzione sempre maggiore delle materie prime. A cominciare dal caffè: non si parla più di "tazzina" o "espresso", ma di una "coffee experience", un percorso a 360 gradi alla scoperta dei caffè più pregiati (e più buoni) del mondo.