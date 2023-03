Migliori pub a Vicenza e provincia dove si mangia e si beve bene

Serata in compagnia? Non c’è niente di meglio del sapore autentico di una buona birra artigianale e del cibo fatto con cura insieme agli amici. Per gli amanti del luppolo è una stagione d’oro, l’offerta dei pub si è ampliata, sono arrivati i birrifici artigianali, le birre da tutto il mondo, inglesi, irlandesi, belga, americane, di abbazia, tra Ipa, Lager, Stout, Blanche, Pale ale, Lambic, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Niente di meglio che gustarsi una buona pinta con gli amici, ecco i locali dove la birra è diventata quasi una religione, un viaggio per chi sogna un pub del Regno Unito restando in provincia

Drunken duck - Quinto

Il Drunken Duck di Quinto è un pub che non ha segreti per i suoi gestori quando si parla di birra artigianale. Con le sue 18 spine di birra, il bancone offre una vasta selezione di luppolate provenienti da tutto il mondo, selezionate con grande passione. In particolare, il titolare Vanni Borin ha scelto di specializzarsi in birre acide e lambic, una tradizione belga di fermentazione spontanea. Da provare le rosate scandinave, una vera rarità.

Ma non è solo la birra a fare la differenza: il cibo proposto è un sapiente connubio di stagionalità e territorio, con panini intriganti, bruschette sfiziose e fritti goliardici. Ogni piatto è preparato con grande cura e passione dalla brigata di cucina, che si distingue per la sua creatività e le sperimentazioni gastronomiche.

Il Drunken Duck è stato premiato a livello internazionale per la vasta selezione di birre artigianali e partecipa anche allo “Zwanze day” di Cantillon, un evento mondiale riservato solo a pochi locali. Il pub è un luogo perfetto per gli amanti della birra artigianale e del cibo saporito, dove passare una serata in compagnia.

La Taverna del Luppolo - Torri di Quartesolo

Bel localino con 16 spine di birre artigianali a rotazione situato a pochi passi da Vicenza. L'arredamento prevalentemente in legno ricorda molto gli Irish pub, e l'atmosfera è gradevole, calda e accogliente. Il menu offre un'ottima selezione di cibo, tra cui il bacon burger molto buono e le bruschette ottime. La musica di sottofondo è piacevole e contribuisce a creare un'atmosfera rilassante e divertente. Un vero paradiso per gli amanti della birra, con boccali serviti sempre a regola d'arte e una vasta scelta di artigianali. La cucina è altrettanto ricercata e all'altezza, con proposte di cibo spesso cambiate con nuove sperimentazioni, apprezzato soprattutto per l'utilizzo di verdure di stagione, la carne di ottima qualità e il pane artigianale leggermente croccante. In generale, il locale è il classico pub caratteristico ed accogliente. Se siete appassionati della bevanda luppolata, una visita alla Taverna del Luppolo è sicuramente d'obbligo.

Bulldog's Holland Pub - Altavilla

l Bulldog è un locale accogliente e ben arredato, che da decenni è tra i più frequentati della provincia. Chi conosce gli ambienti tipici dei Paesi Bassi rivivrà la sensazione di essere in un tipico pub olandese. Il menù è ricco e le bruschette sono molto buone. Il personale è gentile e disponibile alle varie richieste, e i titolari Milvano e Barbara si prodigano per mantenere la birreria sempre al top. E' un locale che ti accoglie a braccia aperte, facendoti sentire subito a casa. Questo è il segreto del suo successo: un gioiellino sul territorio, in grado di soddisfare tutti i palati a tutte le ore serali e notturne. Offre posti sia dentro che fuori. Ambiente tipico, tavoli e panche in legno, luci soffuse, buona musica.

San Peter's - Vicenza

Tappa fisa nel giro delle birrerie a Vicenza è il pub di Santa Lucia, vicino a ponte degli Angeli. L'ambiente è carino, con arredi lignei in stile inglese. Il San Peter's è uno dei locali più gettonati prima e dopo le partite dei Biancorossi. Grandi birre spinate con professionalità, la tipica irlandese Guinness è un must sempre presente. Per mangiare si trovano panini con carne di qualità, ma è il club sandwich il loro piatto forte, anche nella versione vegetariana. Posto tranquillo dove passare per un aperitivo o per una cena easy. Super consigliato per una serata tra amici.

Price of Wales - Vicenza

Tipico pub di impronta inglese con ricca selezione di birre alla spina. Bello il banco centrale e la disposizione dei tavoli tutto attorno. Si trova nel quartiere di Anconetta, accoglie una clientela eterogenea, dalle cacciarone compagnie alle coppiette. Propone una vasta gamma di whisky, rhum e naturalmente una linea di birre scozzesi, irlandesi, belghe, scure, rosse, doppio malto, Ipa, bock e porter. Il menù offre stuzzichini, bruschette, spianate, club sandwich, hamburger, panini di ottima qualità per accompagnare un buon boccale.

Mariolo's Pub - Zugliano

Una birreria che non delude mai. Da anni ormai è diventata un punto di riferimento per chi vuole gustarsi un'ottima birra alla spina accompagnata da stuzzichini sfiziosi. Ma non solo: il locale offre anche una vasta scelta di panini, sia di carne che di pesce, che sono diventati famosi proprio per la loro bontà. E poi ci sono le bruschette, che sono semplicemente deliziose. Il pane alla patata è morbido e croccante al punto giusto, mentre il pulled pork e la salsa creano un'esplosione di sapori in bocca.

Ci sono decine di tipi diversi di birra tra cui scegliere, da assaggiare la Blanche de Namur con una punta di zenzero e la Kwak.

Ad ogni San Patrizio giovani vestiti di verde vanno a caccia del posto perfetto per bere la Guinness in onore del patrono dell'Irlanda, e gustarsi l'atmosfera tipica dei pub della Gran Bretagna. Una ricerca che puntualmente si conclude davanti alle spine di Mariolo. Estate o inverno la ricetta non cambia: il locale, arredato tutto in legno e con un ampio giardino, è perfetto in ogni stagione.

Jokerman - Zanè

Il Jokerman e' un'istituzione, non è solo un locale, è famiglia. Quì niente arredamento in serie, il legno è tutto vissuto e scelto dal titolare. Qui si trovano birre che raramente si possono assaggiare alla spina, tra cui la geuze della Timmermans, birra lambic a fermentazione spontanea, la Bourgogne Des Flandres che è un blend di lambic fatta maturare in botti di quercia. E poi c'è Gigi, personaggio mitologico, molto simpatico e appassionato conoscitore delle bevande luppolate. Bruschette, tostoni, tramezzini, hamburger e altri manicaretti completano l'offerta. Uno di quei locali dove oltre alla qualità del servizio, l'ambientazione, e il vasto assortimento di birre, a fare la differenza sono i personaggi che lo popolano. In particolare la presenza del titolare, il "Joker" per l'appunto. Mattatore esperto capace di consigliare sempre la birra giusta anche ai palati più raffinati.

Tetley's Pub - Bassano

Il giro delle birrerie vicentine termina a Bassano con una vista magnifica sul fiume e l'atmosfera tradizionale. Il Tetley's pub si distingue per l'ambientazione in puro stile british, la vasta scelta di piatti e birre, e l'ottimo servizio. Da provare il club sandwich veramente spaziale e il country burger. Panini anche per vegetariani. Oltre alle bevande alcoliche il pub si segnala anche per gli infusi e in tè a disposizione dei clienti. Sulla sponda del Brenta, dal locale si vede il Ponte degli Alpini, ma appena si entra sembra di essere in una public house a Londra.

E Prosit, Cheers, Sláinte, Cin Cin