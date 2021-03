Migliori parrucchieri d'Italia: ecco i vicentini al top

La guida 2021 per non correre il rischio di sbagliare

Trovare il parrucchiere giusto è quasi come trovare l’amore: occorre essere in sintonia, condividere la stessa idea e sentirsi a proprio agio nell’esprimere un desiderio senza essere giudicati. E i capelli, si sa, sono un punto delicatissimo per molte persone: chi detesta farseli toccare, chi non riesce mai a ottenere la piega perfetta e chi lotta continuamente contro una capigliatura troppo fine, voluminosa o delicata. Se poi ci mettiamo anche la vanità che – ammettiamolo – appartiene un po’ a tutti, il gioco è fatto. Che ci piaccia o no, il parrucchiere riveste un ruolo cruciale nel look di tutti noi e può decretare il successo o il flop della nostra immagine.

In questo periodo complicato e pieno di incertezze, c’è molta attenzione all’attività dei parrucchieri che, tutto sommato, hanno avuto il “privilegio” di rimanere aperti negli ultimi DPCM. Indice di “necessità” di questo servizio. Ora è uscita una “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” che riunisce alcuni dei professionisti più qualificati della nostra provincia, alcuni saloni sono molto conosciuti.Per la Regione VENETO quest’anno sono stati selezionati 27 parrucchieri TOP fra i quali 7 nella nostra provincia.

TOP HAIRSTYLISTS D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI VICENZA

ON HAIR PARRUCCHIERI DI ZONTA CHIARA – Cassola fraz. San Giuseppe (VI) Viale San Giuseppe 126 - Tel. 0424 283371

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla Redazione.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo, contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia.