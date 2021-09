Il miglior panino è vicentino

Il vicentino Nicola Rizzetto di Thiene, portabandiera del locale “Dai Tosi”, ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza del 1° Concorso Panino Caseus Veneti.

La sua creazione “Seven Shires”, dichiarato omaggio all’Altopiano di Asiago e al suo celebre formaggio DOP, ha convinto sia la Giuria Popolare che l'autorevole Giuria di Presidenza, composta da Terenzio Borga, presidente Aprolav, Alcide Candiotto, presidente Assocuochi Treviso, e Giuseppe Calabrese, in arte Peppone, volto noto della trasmissione Linea Verde di Rai 1.

Al 2° e 3° posto, rispettivamente, a Nicolò Bacci del Bistro 55 di Mestre (Venezia) con “Roll 1996” e Alberto Dalla Libera di Mestrino (Padova) con “Ma dalla lì”.

20 i panini in concorso, creati da altrettanti locali del Veneto, utilizzando una delle eccellenze casearie del territorio di appartenenza. Ad ogni provincia era stato, infatti, abbinato un formaggio DOP che doveva essere utilizzato nella composizione del panino.

Asiago DOP fresco e stagionato, pane al lievito madre con mais estruso, manzo Charolaise maturato 40 giorni, porri alla brace con foglie di salvia e burro, guanciale lavato con Prosecco di Valdobbiadene cotto a bassa temperatura e reso croccante: questi gli ingredienti di “Seven Shires” che hanno deliziato i palati dei giudici, portando Nicola Rizzetto e il locale “Dai Tosi” di Thiene sul gradino più alto del podio. «È un onore per me aver vinto il 1° Concorso Panino Caseus Veneti – ha dichiarato un trionfante Nicola– perché la competizione è stata di altissimo livello grazie alla preparazione di tutti i concorrenti; per questo ringrazio i miei colleghi che oggi si sono messi in gioco, oltre ai giudici che hanno voluto premiare il mio panino».

Ecco l’elenco dei 20 partecipanti divisi per provincia:

Treviso:

Thomas Caner della Vecia Trattoria da Moro di San Biagio di Callalta sarà in gara con il panino “Una piovra sul Vallio” farcito con la Casatella Trevigiana DOP;

Valerio Sartori, con Monia Poloniato, dell’Hops Pub di Paese con “Dal Montello alla Giamaica” farcito con Casatella Trevigiana DOP;

Valentina Zorzi del Bar Centrale di Paese con “Il Trevigiano Euforico” farcito con Casatella Trevigiana DOP.

Padova:

Manuel Baraldo, con Moira Benvegnù, della Trattoria 7teste si Selvazzano Dentro sarà in gara con il panino “Selvaggianino” farcito con la Mozzarella STG

Davide Bigarella di Mr. Big BBQ & Grill di Villafranca Padovana con “Cheesburger” farcito con Grana Padano DOP;

Elisabetta Bugli di Old England Pub di Padova con “My Flower” farcito con Grana Padano DOP

Luigi Libralon di Montin Pet & Food Shop di San Giorgio delle Pertiche con “Mica Mozzarella e Fichi” farcito con Mozzarella STG;

Mario Pegoraro della Locanda della Birra di Piove di Sacco con “Bolle” farcito con Mozzarella STG.

Federico Turato della Trattoria In Corte Dal Capo di Conselve con “Mc del Capo” farcito con Grana Padano DOP.

Vicenza:

Rexhina Caca del Bar Bianco di Sandrigo sarà in gara con il panino “Focaccia all’Asiago DOP” farcito con l’Asiago DOP;

Riccardo Dainese dei locali L’Orso e Pan dei Roveri di Schio con “Panino del Summano” farcito con l’Asiago DOP

Nicola Rizzetto del locale Dai Tosi di Thiene con “Seven Shires” farcito con l’Asiago DOP.

Rovigo:

Gianluca Fonsato dell’Officina di Gianluca di Porto Tolle sarà in gara con il panino “Nebbia Polesana” farcito con il Provolone Valpadana DOP.

Venezia:

Nicolò Bacci del Bistro 55 di Mestre sarà in gara con il panino “Roll 1996” farcito con il Montasio DOP;

Gianfranco Moro della Statale 14 Sala Biliardo di Musile di Piave con “Club Sandwich di Jesolo” farcito con il Montasio DOP.

Verona:

Alberto Dalla Libera, campione italiano di sandwich, sarà in gara con il panino “Ma Dalla Lì” farcito con il Monte Veronese DOP;

Thomas Scroccaro dell’Osteria Da Tomà food truck con “Lo Scaligero in Malga” farcito con il Monte Veronese DOP.

Belluno