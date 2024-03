Migliore colomba pasquale, una vicentina tra le più buone d'Italia

Olivieri non delude mai: la pasticceria di Arzignano mantiene le promesse di qualità ed eccellenza, ottenendo anche quest'anno il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso per la Migliore Colomba Pasquale. Questo premio è il risultato di una selezione rigorosa, effettuata durante una degustazione alla cieca tra 90 prodotti, al termine della quale la giuria ha posizionato Olivieri nei top 10, consolidando così la sua reputazione nell'élite della pasticceria italiana.

"La Colomba Pasquale Olivieri 1882 vanta una lievitazione contenuta e un impasto soffice, arricchito da vaniglia Bourbon e arancia candita, con una glassa tradizionale che ne esalta la sobrietà. L'aroma si distingue per l'originale accostamento di formaggio fresco e burro di alta qualità, conferendo un carattere unico al dolce. La maestria artigianale di Nicola Olivieri si riflette nella qualità elevata del prodotto, mantenendo un'eccellenza nonostante l'ampia produzione."

Così il Gambero Rosso, rivista punto di riferimento per l'enogastronomia, ha descritto il grande lievitato sfornato dalla pasticceria vicentina. Questo onore, assegnato dopo un attento esame tra il meglio dei grandi lievitati pasquali prodotti in Italia, attesta la continua passione di Olivieri per l'artigianalità di alto livello.

Olivieri 1882 celebra da anni la maestria artigianale e la dedizione, ottenendo risultati molto importanti e consolidando la sua posizione al vertice. Oltre alla bakery ad Arzignano, lo shop online lo proietta in tutto il mondo, ma rimangono negozi fisici prestigiosi, tra cui quello a Vicenza sotto la Basilica Palladiana e a New York, nel cuore della Grande Mela,

Classifica Migliori Colombe Gambero Rosso

L'identikit della colomba pasquale "perfetta" si basa su un equilibrio di aromi, consistenza e ingredienti di qualità. Deve offrire un profumo fresco e primaverile, con sentori di farine dolci cotte. L'equilibrio nella dolcezza, l'uso moderato di burro e arancia candita, senza retrogusti indesiderati, è fondamentale. Una gestione attenta del lievito madre e una struttura soffice, leggera e filante, che non si sbriciola né risulta appiccicosa, sono essenziali. L'uso di materie prime eccellenti, specialmente gli agrumi canditi, possibilmente preparati in-house, aggiunge valore e un carattere distintivo al dolce.