Migliore colomba pasquale, una vicentina tra le più buone d'Italia

La Colomba come il panettone è un prodotto di autentica ingegneria pasticcera. Gli ingredienti sono opulenti, sembrerebbe impossibile farla lievitare a dovere. Invece no. I migliori artigiani sanno come creare alveoli ariosi anche in un impasto ricco di burro, uova, canditi.

Il Gambero Rosso ogni anno stila una classifica delle migliori colombe artigianali, nella guida 2023 appena uscita tra le più buone d'Italia c'è la Colomba della Pasticceria Olivieri di Arzignano.

Migliore Colomba Gambero Rosso - Olivieri 1882

«Molto gonfia, piacevole alla vista, con una glassa classica e composta. Al taglio l'impasto risulta giallo intenso, con un'alveolatura un po' serrata e la presenza di molta vaniglia. Al naso: note lattiche, delicate ma espressive, nessun difetto olfattivo indice di un lievito ben gestito. In bocca: bel burro (bretone), delicato ma al tempo stesso complesso, elegante, con una mollica filante, soffice, poco dolce (noi lo abbiamo apprezzato) ma che viene compensata dalla ricca glassa. Ottima masticabilità. Nel complesso è una colomba ricca, piacevole e fresca, con canditi ottimi, un prodotto da manuale che risulta di nicchia nonostante la distribuzione che arriva pure negli Stati Uniti.» Il Gambero Rosso così ha motivato il prestigioso riconoscimento.

Pasticceria Olivieri 1882

La storia di Olivieri inizia nel 1882 quando Luigi, un antenato della famiglia, si trasferisce ad Arzignano per aprire il primo forno Olivieri. Negli anni ‘70 si iniziano a produrre i primi dolci. Nascono così le “Ciambelline della Nonna Miranda” che iniziarono ad essere vendute anche dai negozi di alimentari della provincia. Il testimone passa di generazione in generazione, oggi è in mano a Nicola Olivieri, che porta nel nuovo millennio l'azienda, e la pone ai vertici del settore. L'attività cresce, apre la pasticceria con un grande laboratorio nella nuova sede, e lo store on line. I prodotti riscuotono un grande successo e ricevono prestigiosi premi. Viene inserita nelle guide del Gambero Rosso, medaglie per i grandi Lievitati (Panettone, Pandoro e Colomba) che raggiungono i vertici delle classifiche, culminando con il primo posto come Miglior Colomba d’Italia. Riconscimenti prestigiosi anche all'estero, a Londra riceve un encomio internazionale dal Great Taste Awards.

Spiega Nicola Olivieri titolare e Pastry Chef: «sono nato e cresciuto all’interno del laboratorio, tra il profumo dei dolci e dei pani appena sfornati. Terminati gli studi grazie alle esperienze maturate in una bakery a Melbourne ho riscoperto la passione per il mondo del lievitati. E' una sfida continua migliorare i prodotti, gestire il lievito madre che è una materia viva, quella che fa la differenza per ottenere un impasto soffice e leggero. Una buona colomba si riconosce dalla glassa croccante e uniforme, dal profumo di arancia e burro, e quando si taglia deve essere ben alveolata e la pasta tirandola, sfilarsi».

Simbolo di pace e condivisione, nella versione tradizionale spicca l’aroma della glassa alle mandorle, ma sono interessanti anche le interpretazioni creative, variazioni sul tema e gusti alternativi.

Le colombe Olivieri sono dieci: Colomba Classica; Mela, Uvetta e Cannella; Albicocca e Caramello; Amarena; Pesca;

Cioccolato Bianco e Frutti di Bosco; Cioccolato e Pera; Tre Cioccolati e Gianduja, e la novità del 2023 sono gli Agrumi italiani, declinati in tre diverse proposte.