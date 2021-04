Mercato dell'antiquariato, domenica ritorna la tanto attesa manifestazione

Per consentire lo svolgimento di Non ho l’età viale Roma rimarrà chiusa al traffico dal piazzale della Stazione fino a viale Verdi

Dopo l'ultima edizione che si è tenuta il 14 febbraio, ritorna il Mercato dell'antiquariato domenica 25 aprile a Campo Marzo, in viale Dalmazia, e in viale Roma, data di recupero dell'11 aprile che l'amministrazione ha ritenuto di annullare.

"In questi mesi abbiamo lavorato per farci trovare pronti nel momento della ripartenza con un ricco calendario di eventi per la primavera e l’estate. Alla luce della sperimentazione di febbraio, Campo Marzo e viale Roma si ripopoleranno degli espositori del Mercato dell'antiquariato per i quali viene proposta la data di recupero del 25 aprile - spiega l'assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Ritorniamo quindi ad offrire eventi in una zona della città che vogliamo rivitalizzare e promuovere e che consente di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza grazie ai grandi spazi con la possibilità di maggior distanziamento tra i banchi. Inoltre questo consentirà per le prossime edizioni del 9 maggio e del 2 giugno di mantenere il posizionamento dei plateatici in centro storico, indispensabili e strategici per l’attività di bar e ristoranti. Ricordo a quanti visiteranno il mercato dell'antiquariato di indossare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale e seguire le indicazioni che verranno date, nel rispetto di tutti. Grazie agli organizzatori per la consueta disponibilità e professionalità”.

Per consentire lo svolgimento di Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage domenica 25 aprile viale Roma rimarrà chiusa al traffico dal piazzale della Stazione fino a viale Verdi. La disposizione dei banchi sarà quella proposta con successo nel mese di febbraio e permetterà un piacevole percorso lungo tutto viale Dalmazia e, poi, verso la stazione. Nell’esedra di Campo Marzo ci sarà a disposizione dei visitatori un punto informazioni per assistenza e gadgets.