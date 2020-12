Natale e Capodanno gourmet: ecco le migliori gastronomie

Sicuramente saranno delle feste insolite, nessun pranzo o cena al ristorante. Sicuramente, però, le tradizioni culinarie non mancheranno in tavola. Se volete proporre portate all’altezza di un ristorante e avvalervi di qualcosa di già pronto per sporcare al minimo la cucina e godervi anche voi il momento senza dover badare ai fornelli. Le proposte, tra ristoranti e gastronomie con consegna a domicilio o take away non mancano. Le proposte prevedono antipasti, primi, secondi e il dolce a scelta. I piatti sono ispirati alla tradizione gastronomica e riproposti con inediti abbinamenti di gusti e profumi: i menu spaziano da ricette locali, eseguite con prodotti tipici e ingredienti che hanno una forte impronta locale, fino agli abbinamenti originali dove i sapori si svelano attraverso combinazioni e sfumature ricercate.

Abbiamo selezionato alcuni indirizzi, a voi la scelta.

Cucina Tomasi

Cucina Tomasi è uno spazio dedicato a chi ama la buona tavola e vuole mangiare a casa propria. Per dare maggiore soddisfazione ai desideri dei clienti, la gastronomia è affiancata dalla pescheria. La brigata di cuochi è diretta da Gianluca Tomasi che fa parte della Federazione Nazionale Italiana Cuochi. In più c'è Berto Tomasi, da tutti conosciuto come “il babbo”, porta la sua esperienza di rinomato chef e l’abilità di maestro nell’intaglio di vegetali. La Gastronomia propone piatti della tradizione veneta e internazionale realizzati utilizzando sapientemente prodotti di alta qualità e di stagione. Le specialità variano di giorno in giorno seguendo i naturali ritmi di maturazione degli ingredienti, ma offrendo sempre una vasta scelta di paste gratinate, secondi di carne e pesce, verdure cotte e salse. Da provare: la paella alla valenciana (a richiesta nel classico coccio di terracotta per le occasioni conviviali). La Paella da oltre 20 anni è il piatto d’eccellenza di Cucina Tomasi la sua qualità si basa sulla scelta meticolosa di ingredienti di alta gamma, come il pesce selezionato nei migliori mercati ittici e il riso scelto personalmente dallo chef ed armonizzato con pregiate spezie. Vengono realizzati menù speciali per le feste. Cucina Tomasi Via Milano 8, Creazzo.

Dal Ponte

Era il 1932 quando il nonno aprì una “Latteria” a Schio, nel 1945, con molti sacrifici, riuscì poi a rilevare una piccola bottega di generi alimentari in Contrà Valmerlara a Vicenza, ai piedi di Monte Berico, nel 1957 si trasferì sull’altro lato della strada dove si trova ora. Questo fu il primo negozio, in Veneto, a “vendita visiva”. La gastronomia offre specialità del territorio vicentino ed italiano. Accompagnano i piatti pronti una grande varietà di salumi, formaggi, specialità regionali, vini, dolci e cioccolati sempre selezionati con cura. Il menu varia secondo le stagioni. Tra le numerose prelibatezze occupano un posto speciale le polpettine di vitello di Rosa Lia, il baccalà alla vicentina e mantecato e il timballo di pere.

Le specialità più apprezzate sono: le code di gambero, i mini strudel di Rosa Lia con le verdure, la pasta e fagioli tradizionale veneta. E accanto potete trovare il ragù di carne, d’anatra, il sugo di pomodoro, il pesto originale di Prà, le sarde ripiene, lo spezzatino di polpa di vitello, il pollo in tecia, la faraona. Gastronomia Dal Ponte Contrà San Silvestro, 31 - 36100 Vicenza

Il Ceppo

I prodotti di una cucina di qualità attenta alle materie prime e alla provenienza degli ingredienti unita alla comodità della propria casa. Il Ceppo offre quotidianamente un prodotto fresco e genuino, una proposta culinaria che segue la tradizione del territorio vicentino ed in particolare i dettami della Venerabile Confraternita per quello che riguarda una loro eccellenza: il baccalà, sia nella versione classica alla vicentina, che mantecato. La storica gastronomia del centro storico di Vicenza nasce nei primi anni Settanta, vi si trova una grande varietà di piatti pronti, dalll'antipasto al dolce, ricette immutate negli anni di alta qualità. Il Ceppo gastronomia e ristorante sono anche take away, permettendo ai propri clienti di poter gustare pietanze tradizionali e genuine ritirandole semplicemente presso il laboratorio di Monticello Conte Otto o a Vicenza in Corso Palladio.

La Paesana

Creatività e professionalità, chef Daniele ha la passione per la cucina, dove da bambino si svegliava con i profumi delle pentole che bollivano. Alla Paesana si trovano cose buone, i piatti del ristorante li puoi prenotare e servire a casa tua.

Una cucina che guarda alla stagionalità e alla qualità dei prodotti, usando attrezzature e tecniche di ultima generazione. Tra le loro specialità: pasticcio con il broccolo Fiolaro e Asiago, risotto al porro e tartufo, tacchinella ripiena alle castagne, faraona ripiena con broccolo o tartufo, filetto di branzino con radicchio di Treviso. La Paesana Viale Trieste, 206 Vicenza