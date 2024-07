Melabevo Burger & Beer, una festa con le migliori birre, 50 spine attive e 80 fusti a rotazione

Situato nel cuore di Schio, Melabevo Burger & Beer è un pub che ha rapidamente conquistato i palati dei vicentini grazie alla sua eccezionale combinazione di hamburger gourmet e birre artigianali. Il locale è noto per l'attenzione ai dettagli e la qualità dei suoi piatti. E per il suo beer master Gabriele, un vero esperto che sa raccontare come pochi le varie specialità birrarie.

La festa

Il Melabevo celebra il suo 13° compleanno con un evento dedicato alla birra artigianale italiana. Saranno presenti otto birrifici speciali e i birrai porteranno le loro migliori 10 referenze, che saranno disponibili alla spina, per un totale di 50 spine attive e 80 fusti a rotazione. L'evento si terrà in Viale Trento e Trieste 47, Schio da Venerdì 12 luglio a Domenica 14 luglio 2024.

I birrifici presenti sono: La Villana Birrificio, Ca' del Brado, La Buttiga, Evoqe Brewing, LZO Beer, Antikorpo Brewing, Mister B Brewery, e Birrificio Wild Raccoon.

Un menu di eccellenza

Il menu di Melabevo è incentrato sulla carne di alta qualità e gli ingredienti freschi. Gli hamburger sono preparati con tagli pregiati e cucinati alla perfezione, hanno un gusto ricco e per questo hanno riscosso uno straordinario successo. Ogni boccone rivela la cura e la dedizione posta nella preparazione. Oltre agli hamburger, il locale offre anche una selezione di waffle e pancakes, fatti al momento con ingredienti genuini.

Una selezione di Birre Artigianali di Alta Qualità

Uno degli elementi distintivi di Melabevo è la vasta selezione di birre artigianali. Il proprietario è un vero intenditore, sempre disponibile a consigliare e descrivere le bevande offerte. La passione per le luppolate è evidente nella cura con cui vengono presentate. Ogni birra è accompagnata da descrizioni tecniche e suggerimenti di abbinamento. Slow Food ha selezionato questo pub e inserito nella sua guida dei migliori d'Italia.