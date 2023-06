Marco Pelle nominato Accademico Olimpico, la danza entra nel tempio cittadino della cultura

Sabato 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, si terrà presso il Teatro Olimpico di Vicenza la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2022-2023, nel corso della quale Marco Pelle sarà ufficialmente presentato al Corpo Accademico e alla città, assieme agli altri candidati, e riceverà il diploma di appartenenza alla famosa istituzione

La nomina di Marco Pelle è unica, sarà infatti lui il primo esponente della danza dalla fondazione dell’Accademia a ricevere questo riconoscimento. La sua candidatura è stata presentata dall’Accademico Olimpico Fabio Finotti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York.

La nomina: “Entrare a far parte dell’Accademia Olimpica è un onore e un enorme piacere. Da sempre, nella mia immaginazione, l’Accademia è sinonimo di inarrivabile cultura. Il Teatro Olimpico, poi, ha sempre generato in me un grande senso di riverenza e di rispetto, per la sua unica bellezza ma anche per la gravitas che il palcoscenico riesce a creare. Ho molti ricordi legati al questo luogo, il più bello, sicuramente, è quello di averci portato il New York Theater Ballet assieme a mio fratello Federico, compositore e vicedirettore del Conservatorio di Castelfranco Veneto” ha affermato Marco Pelle, “Vicenza è il luogo dove tutto è iniziato e in cui ho mosso i primi passi nel mondo della danza. È dal 2004 che non porto una mia produzione qui ma naturalmente il legame profondo che ho con la città è immutato. È sempre casa ed ora è anche questo titolo così prestigioso. So che mio padre ne sarebbe stato immensamente orgoglioso. La vera gioia è, quindi, poterlo condividere con la mia famiglia e con chi mi ha regalato occhi per guardare avanti ed ali per tornare al porto”.

L'Accademia Olimpica, il cui motto è “Hoc opus, Hic labor est – Questa l’opera, questa la fatica”, fu fondata nel 1555 da ventuno personalità del territorio vicentino tra umanisti, cultori delle scienze e artisti. Gli accademici fondatori avevano come obiettivo quello di coltivare, attraverso questa nuova istituzione, tutte le arti. All’epoca vi era una predilezione per le scienze matematiche ma non furono escluse anche altre passioni come la musica, la filosofia e l’architettura. Tra i fondatori, vi fu infatti Andrea Palladio, il celeberrimo architetto vicentino considerato una delle figure chiave e di maggior influenza della storia dell’architettura occidentale. Colui che, tra i tanti capolavori, disegnò e fece anche il Teatro Olimpico di Vicenza, il più antico teatro stabile coperto dell’era moderna.

Marco Pelle, coreografo residente del New York Theatre Ballet, è un professionista di fama mondiale con alle spalle importanti collaborazioni con i ballerini più noti della scena internazionale (Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Isabelle Ciaravola, Luciana Paris e Stephen Hanna, per citarne alcuni). Le sue coreografie sono state ballate in tutto il mondo e in luoghi assai prestigiosi, come il National Center for the Performing Arts di Pechino o il Guggenheim Museum di New York. In America è conosciuto come uno dei coreografi di “Pose”, serie di Ryan Murphy nominata a due Golden Globes.

Dal 2017 è Academic Fellow dell’Università Bocconi di Milano, dove insegna all’interno del dipartimento Social and Political Sciences un corso su Performing Arts Management. Per la Bocconi, Marco Pelle ha inoltre ideato GuiDance, un corso di danza extra curriculare inclusivo e aperto a tutti gli studenti.