Ora la grigliata perfetta arriva a casa pronta

Macelleria vicentina è la prima in Italia a portare in tavola il vero sapore del BBQ americano. A chi non piace una succosa carne alla griglia?

Una religione che ha dei riti veri e propri che ogni americano conosce: ci riferiamo al barbecue. Con il barbecue si esprime l'america vera, quella che si ritrova davanti a una griglia fumante durante la festa dell’Indipendenza (il 4 luglio) e il Super Bowl. Ma il rito continua nel giardino delle case la domenica o durante i fine settimana estivi. Non un solo un’abitudine, ma diverse tradizioni che cambiano di stato in stato. Alla base c’è una teoria assoluta: low & slow, la cottura è lenta e prolungata.

Anche in Italia è esplosa la moda della grigliata all'aria aperta, sopratutto dopo la pandemia, che ha fatto riscoprire lo stare in casa, la famiglia.

Una azienda veneta si è inventata MEAT MASTER le ricette del vero bbq americano cucinate a bassa temperatura sottovuoto e poi confezionate in monoporzione. L'idea si è dimostrata vincente, ora sono tantissimi gli italiani che ordinano on line la carne dal sapore originale USA, basta dargli un ultima passata sul fuoco e voilà il piatto è pronto in tavola.

La storia

Macellerie Ponza è una azienda nata a Vicenza nel 1970 (con un punto vendita in zona Ponte degli Angeli) e trasferitasi, con il subentro in seconda generazione di Igor Ponza, in centro a Creazzo.

«La storia inizia negli anni Settanta, nel cuore della città di Vicenza, quando mio padre, allevatore di bovini e suini, decide di aprire il punto vendita ‘Macellerie Ponza’. Un grande obiettivo prendeva forma e confermava così i valori della tradizione e della conoscenza dei metodi di allevamento, l’abilità nella macellazione e la genuinità della carne selezionata con grande cura. Come garzone di bottega, sin da adolescente, inizio a imparare i nomi e le tecniche con grande tenacia e passione.

Nel 2005, è il momento di unire la tradizione all’innovazione. Nasce il mio negozio in provincia di Vicenza, vicino alla storica sede dove ancora oggi la mia famiglia cresce bovini selezionati, circondati dai panorami delle Piccole Dolomiti. Essere Mastro Macellaio è molto diverso rispetto al passato, quando si apprendeva l’arte di padre in figlio nella vallata di Paese.

La mia formazione inizia presto alla mattina con il profumo del fieno in stalla e segue tutta la filiera della carne, dal negozio fino a quando la sera arriva il momento di accendere il camino e mettere una bottiglia di vino rosso in tavola. Molte cose sono cambiate in quasi sessant’anni di attività, ma i nostri valori sono rimasti inalterati: genuinità, cura e ricerca. Così è nata l'idea di portare direttamente pronto in tavola il gusto dell'autentico bbq americano, con ricette originali.

La carne di Meat Master viene cotta attraverso il calore dell’acqua e tutto quello che prima veniva arso nella fiamma viva del fuoco, ora ha questa cottura lenta che preserva il sapore e le qualità nutritive. Poi viene messo sottovuoto in monoporzione, per garantire un prodotto sempre fresco e genuino.»