La magica Luna Piena di Ottobre e l'eclissi, riti e significato

Ottobre, con le sue sfumature dorate e ruggine, ci regala uno spettacolo senza pari. Ma quest'anno, il cielo ha in serbo per noi un evento ancora più straordinario. Sabato 28 ottobre 2023, non solo assisteremo alla brillantezza della "Luna piena del cacciatore", ma saremo anche testimoni di un'eclissi lunare parziale. Questo fenomeno inizierà alle 20:01 e raggiungerà il suo apice alle 22:15. Durante l'eclissi, una parte della Luna rimarrà visibile, tingendosi di un suggestivo colore rossastro.

Questo duetto celestiale tra la Luna e l'ombra della Terra è un fenomeno raro e affascinante. Le eclissi portano con sé un'energia particolare, capace di scuotere il nostro spirito e agitare le nostre emozioni. È come se l'universo ci stesse invitando a riflettere, a guardare dentro di noi e a riconnetterci con la natura e il cosmo.

I nomi della Luna Piena di ottobre

Oltre a "Luna del cacciatore", è chiamata anche con altri modi evocativi come Luna Rossa, Luna del Sangue, e Luna delle Foglie Cadenti. Questi nomi rispecchiano le tradizioni e le credenze di diverse culture, ma tutti condividono un profondo rispetto e riverenza per questo fenomeno celeste.

I riti

L'autunno ci invita a rallentare, a prendersi cura di noi stessi e dei nostri cari, di camminare nei boschi, sentire il fruscio delle foglie sotto i piedi, e poi tornare al calore della nostra casa. È un momento per meditare, per riflettere sul passato e pianificare il futuro.

Le eclissi sono portatrici di un'energia che può destabilizzare il nostro spirito e agitare le nostre emozioni. Questo è il momento ideale per abbandonare cattive abitudini e liberarsi dalle vibrazioni ed energie negative. La Luna Piena di ottobre rappresenta la conclusione di un periodo di crescita e offre l'opportunità di avviare nuovi percorsi. Grazie al benefico influsso della Luna, saremo in grado di superare gli ostacoli con maggiore facilità e realizzare i nostri progetti. Mentre la ruota dell'anno continua a girare, la luna piena di ottobre, accompagnata dalla sua eclissi, ci ricorda la bellezza del cambiamento, la magia dell'universo e l'importanza di vivere ogni momento con gratitudine e meraviglia.