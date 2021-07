Spettacolo in cielo: arriva la Luna del Cervo

Sempre bella da ammirare e contemplare, la luna riesce a catturare in modo magico lo sguardo non solo di poeti e sognatori.

Ha colto l'attimo straordinario il fotografo Roberto Concato nell'immagine di copertina.

Ogni 29 giorni circa, dalla terra possiamo osservare tutto il suo emisfero illuminato dai raggi solari e godere dello spettacolo della luna piena.

Luglio 2021 è pronto ad offrirci fenomeni notevoli in cielo: tra pianeti, congiunzioni, meteore e una bellissima Luna piena.

Per quanto riguarda la visibilità dei pianeti, grande protagonista del mese estivo sarà senza dubbio Venere: la vedremo tramontare circa un'ora e mezza dopo il Sole, alla luce del crepuscolo fino al calare dell'oscurità.

Imperdibile la Luna piena del Cervo o dei Temporali che apparirà splendente all'imbrunire di sabato 24 luglio. La distanza dalla Terra sarà all'incirca di 372,466 km, quindi il disco lunare sarà leggermente più grande della media.

I diversi nomi della Luna Piena furono stabiliti dagli Indiani d’America sulla base delle caratteristiche della Natura di ogni mese.

Buck Moon, Luna del Cervo

Luglio è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte. Nelle zone più basse si tagliava il fieno, mentre in quelle più alte iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono.

Cosa significa Buck Moon?

Alcune lune piene sono conosciute con nomi piuttosto romantici, come "Luna fragola" o "Luna rosa", ma alcuni di loro sono molto più strane. Il nome della luna piena di luglio è associato al cervo, in inglese, lui e alcuni altri animali cornuti maschi sono chiamati buck, ecco il motivo per cui ogni luna piena di luglio è chiamata Buck Moon.

I nomi della luna piena di luglio in varie culture

La Luna Piena di Luglio si chiama anche “del Raccolto”: non solo delle messi, ma anche delle erbe aromatiche e della frutta e ortaggi che verranno posti in conserva per l'inverno. Erbe del periodo sono per esempio la Menta, l’Assenzio, l’Artemisia, la Citronella, l’Achillea, l’Acetosella, le Rose, la Lavanda, la Ginestra, l’Ortensia, la Magnolia, il Fico, il Salice, l’Ontano.

E' importante predisporsi alla raccolta dei frutti delle proprie azioni, ma anche di tutto ciò che si è seminato in primavera e per cui abbiamo lavorato nei mesi precedenti, di qualsiasi campo si tratti. E' una Luna Piena molto legata al concetto di prosperità, è adatta per i rituali di abbondanza e gratitudine, per prendere consapevolezza che ciò che raccogliamo dipende dalle nostre azioni e siamo noi ad averlo seminato.

Nativi americani: Buck Moon (Luna del cervo)

Celti: Moon of Claiming (Luna della rivendicazione)

Cherokee: Ripe Corn Moon (Luna del mais maturo)

Choctaw: Crane Moon (Luna della gru)

Americani coloniali: Summer Moon (Luna d'estate)

Wiccan: Mead Moon (Luna dei prati)

Neo-Paganesimo: Rose Moon (Luna della rosa)

Emisfero australe: Wolf Moon (Luna del lupo), Old Moon (Luna vecchia), Ice Moon (Luna del ghiaccio)

Credenze

La luna non è semplicemente un satellite che gira intorno alla terra e allieta le nostri notti con la sua visione, ispirando poeti e innamorati. I nostri antenati, in epoche in cui la connessione con il mondo naturale era molto pura e intensa, hanno capito che la luna ha una potente influenza sulla terra, determinando fenomeni naturali come la bassa e l’alta marea, ma anche la riuscita di attività come tagliarsi i capelli, annaffiare, concimare, seminare, raccogliere le erbe medicinali e molto altro ancora.

Anche il nostro comportamento ne risente. L'umore e le decisioni cambierebbero a seconda delle fasi lunari. La luna piena si crede che influenzi il sonno, si impiega più tempo ad addomentarsi oppure si dorme male. Potrebbe causare cambi di umore repentini. E' associata all’euforia e agli eccessi, ma anche alla soddisfazione e al successo. In questa fase si dice che diventiamo “lunatici” perché l’energia della luna è maggiore rispetto al solito.

Riti

Usa questa energia per alimentare i tuoi obiettivi e le tue intenzioni. Fai del tuo meglio per evitare distrazioni. Chiediti quali piccoli obiettivi puoi lasciar andare, in modo da poter stabilire le priorità e concentrarti sul raggiungimento di quelli più grandi!

Intenzioni: