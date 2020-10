Nuova apertura di un supermercato Lidl in provincia di Vicenza

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita su tutto il territorio nazionale, e stamattina ha inaugurato un nuovo supermercato nel vicentino.

A Lonigo, Lidl è presente dal 1994 con lo storico punto vendita di Via Macello, tra i primissimi aperti dall’Insegna in Italia. Il nuovo punto vendita, inaugurato giovedì 1 ottobre è situato sulla Strada Provinciale 500 sostituisce il vecchio supermercato di Via Macello, non più rispondente alla nuova immagine aziendale che vuole luoghi funzionali e spaziosi, che possano offrire un’esperienza d’acquisto piacevole.

Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.

Dal punto di vista occupazionale, sono 6 i neoassunti (su un team che vede impiegati complessivamente 13 addetti) che lavoreranno nella nuova struttura e che si vanno ad aggiungere ai circa 2.700 collaboratori già in forza all’Azienda negli oltre 80 punti vendita veneti dell’Insegna, nella piattaforma logistica di Arcole (VR) e presso la sede centrale dell’Azienda sempre ad Arcole (VR).

Il nuovo store è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: l’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 125 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita Lidl di Lonigo si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti l’igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti.

Lidl

In Italia Lidl è presente dal 1992, anno dell'apertura del primo punto vendita ad Arzignano in provincia di Vicenza. Da allora è iniziata una avventura tutta italiana per l'azienda nata in Germania e con sede principale a Verona, che ha portato Lidl a diventare leader nella GDO. "La passione per il territorio guida da sempre il nostro operato, grazie da una squadra di oltre 16.000 collaboratori, più di 630 punti vendita e 10 centri logistici presenti nelle nostre sedi regionali. In questi oltre 27 anni in Italia abbiamo intrapreso un percorso di crescita continua grazie alla capillare espansione territoriale, all’attenta selezione dei fornitori e al mantenimento di un’identità forte che ci ha sempre contraddistinti. Ciò che è rimasto invariato dalla nascita del gruppo Lidl nel 1930 è la garanzia di offrire ogni giorno qualità e freschezza al miglior prezzo possibile".

L’Azienda porta avanti a ritmo spedito il proprio piano di sviluppo per l'anno 2020 denominato “Lidl per l’Italia”:

1. investimenti immobiliari per oltre 400 milioni di euro con l’apertura prevista di 50 nuovi punti vendita entro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica;

2. la creazione di nuovi posti di lavoro con oltre 2.000 assunzioni previste per l’anno in corso;

3. la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana anche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodotti Made in Italy negli oltre 11.000 punti vendita dell’Insegna nel mondo.