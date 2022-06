C'è un meraviglioso lavandeto da visitare a Marostica

E' una marea viola dal profumo intenso, accorrono visitatori anche da lontano per ammirarla,camminare tra in filari è un'esperienza che non si dimentica.

Si trova dietro il Castello superiore di Marostica, e ha piantato questa essenza Marco Pigatto, un giovane agricoltore veronese trapiantato in terra vicentina, sei anni fa ha deciso di portare un "tocco di viola" coltivando la lavanda in terreni, all'epoca incolti, calcarei, e siccitosi, e restituendoli a nuova vita. Una delle poche piante che riuscisse a sopravvivere in queste condizioni, era la lavanda. Da qui quindi l'idea di Marco Pigatto allora 23 anni, di portare a Marostica un tocco di viola, un profumo inebriante, allietando un panorama già di per sé magnifico. Dopo molte fatiche oggi produce olio essenziale di lavanda e idrolato di lavanda.

Ebbene sì, non serve andare in Provenza per ammirare un romantico campo di lavanda in fiore. La lavanda a km zero la potete trovare a Marostica, adagiata sui fianchi di un colle con splendida vista sul Castello Superiore. Vengono organizzate visite all'azienda agricola di Marco Pigatto e al suo lavandeto, spesso le passeggiate arrivano anche all'azienda agricola di Maria Rita Frison e il suo impianto di mirtilli biologici e si concludono con un rilassante picnic sull'erba, degustando cocktail speciali alla lavanda e mirtilli.

Oggi ha ricevuto anche i complimenti del governatore Zaia.

Se volete visitarla o acquistare i prodotti si trova in Via Maggior Morello a Marostica, magari è bene avvisare prima tel. 334 159 4803.