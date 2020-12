Per non sbagliare: ecco i più bei regali di Natale per tutte le tasche

E' arrivato quel periodo dell’anno in cui la domanda che si pongono tutti è cosa regalare? Il rischio di scadere nella banalità è dietro l’angolo, ecco perchè vi segnaliamo alcune idee per stupire i vostri cari. Come ogni anno è giunto il momento di decidere cosa mettere sotto l’albero di Natale. La scelta dipende come sempre dai gusti e dalle esigenze di chi dovrà ricevere il regalo. La scelta del dono natalizio dipende, però anche dalle possibilità economiche, dall’inventiva e dalle preferenze di chi lo fa.

E allora ecco che iniziamo a porci la classica domanda, cosa regalo? Il classico maglione con le renne? Un paio di calzini? Un bel pigiama di pile? Un profumo magari....quando il periodo dei regali inizia ad avvicinarsi, sono queste le domande che tutti ci poniamo e che quest'anno più degli altri anni trovano un valido aiuto nella rete.

Come scegliere il regalo giusto

Non regalare qualcosa che serve a te: è un tuo autoregalo. Se devi fare un regalo, fai qualcosa che il destinatario possa apprezzare veramente.

è un tuo autoregalo. Se devi fare un regalo, fai qualcosa che il destinatario possa apprezzare veramente. Rifletti su cosa gli piace: cosa adora? Leggere, giocare ai videogame, sport, cucinare, fotografare, animali...

Leggere, giocare ai videogame, sport, cucinare, fotografare, animali... Ricordati cosa ti fa notare : Un paesaggio, una canzone, un outfit, un particolare capo di abbigliamento, uno smartphone, un bel vaso di fiori, un film, un qualcosa di tecnologico...

: Un paesaggio, una canzone, un outfit, un particolare capo di abbigliamento, uno smartphone, un bel vaso di fiori, un film, un qualcosa di tecnologico... Tipo di persona : è ossessionato/a dalla moda? È una persona sportiva? O è amante del relax, magari dei centri benessere? Gli piace scherzare o è abbastanza serio?

: è ossessionato/a dalla moda? È una persona sportiva? O è amante del relax, magari dei centri benessere? Gli piace scherzare o è abbastanza serio? Su che vetrina si sofferma maggiormente? Quasi sicuramente, potrebbe essere il luogo ideale per acquistare un regalo di Natale perfetto.

Quasi sicuramente, potrebbe essere il luogo ideale per acquistare un regalo di Natale perfetto. Hobby : quali sono i suoi hobby? Calcio, corsa, snowboard, disegnare, suonare, cantare.

: quali sono i suoi hobby? Calcio, corsa, snowboard, disegnare, suonare, cantare. Cosa potrebbe semplificargli la vita? Un regalo di Natale utile verrà sempre apprezzato. Cosa gli serve tutti i giorni? Una borsa per andare a lavoro, uno zainetto, un accessorio per la casa? Prova a pensare a cosa usi tutti i giorni, qualcosa che ritieni davvero utile, e pensa se lui ce l’ha oppure no, in tal caso, potrebbe essere un’ottima idea regalo.

Un regalo di Natale utile verrà sempre apprezzato. Cosa gli serve tutti i giorni? Una borsa per andare a lavoro, uno zainetto, un accessorio per la casa? Prova a pensare a cosa usi tutti i giorni, qualcosa che ritieni davvero utile, e pensa se lui ce l’ha oppure no, in tal caso, potrebbe essere un’ottima idea regalo. Che colori ama? Qual è il suo colore preferito? Che colore indossa di più?

Qual è il suo colore preferito? Che colore indossa di più? Personalizza il regalo : anche un regalo comune, come può essere un braccialetto, può diventare unico nel momento in cui lo vai a personalizzare, ad esempio con una scritta o per altri tipi di regali, con una foto. E i regali unici, fatti col cuore, piacciono sempre.

: anche un regalo comune, come può essere un braccialetto, può diventare unico nel momento in cui lo vai a personalizzare, ad esempio con una scritta o per altri tipi di regali, con una foto. E i regali unici, fatti col cuore, piacciono sempre. Ricordi: i ricordi sono stupendi, fanno riaffiorare momenti indimenticabili della vita e le emozioni provate. Regala qualcosa che mantenga sempre vivi questi ricordi.

i ricordi sono stupendi, fanno riaffiorare momenti indimenticabili della vita e le emozioni provate. Regala qualcosa che mantenga sempre vivi questi ricordi. Chiedi agli amici: non avere paura, chiedi alle persone che gli stanno vicino, amici, genitori, magari riusciranno a darti qualche idea

non avere paura, chiedi alle persone che gli stanno vicino, amici, genitori, magari riusciranno a darti qualche idea Se non indossa… se non indossa anelli, collane, se non usa cappelli, occhiali, guanti, sciarpa, probabilmente è perchè è abituato così. Non regalare oggetti se sai che poi non li usa, o si sentirà costretto ad indossarli per forza (nella migliore delle ipotesi).

Ecco alcune idee regalo