Panettieri d’Italia: un maestro dei lievitati è vicentino

Ieri, martedì 15 giugno, a Roma alla presentazione della prima edizione della Guida Pane e Panettieri d’Italia del Gambero Rosso, lo storico locale Olivieri 1882 di Arzignano è stato premiato con i 3 pani. Si è aggiudicato, dunque, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida confermandosi tra le eccellenze italiane nel mondo del pane e dei lievitati.

I maestri

Tanta felicità, grande soddisfazione per questi 3 pani che confermano il buon lavoro della Olivieri. "È un onore aver ricevuto questo premio, che ci motiva a migliorare ancora - afferma Nicola capo pasticcere - Ho sempre avuto una grande passione per i lievitati, la mia ricerca per ottenere prodotti sempre più buoni è costante e queste gratificazioni, così come quelle dei clienti, ci ripagano dei nostri sforzi”.

Mentre il padre Oliviero dichiara “Per tutta la nostra famiglia questo ulteriore riconoscimento è motivo d’orgoglio, visto che l’attività che portiamo avanti da 137 anni è nata come panetteria e io stesso mi sono innamorato di questa professione nel forno dove mio padre produceva il pane. È il perfetto coronamento all’arte di famiglia.”

Il pane

Olivieri di Arzignano offre pane a lievitazione naturale (il forno è a vista) di grande pezzatura e magnifica presenza. L’integrale sprigiona tutti i suoi sapori e aromi al primo taglio, con una crosta dal colore ambrato dalla perfetta croccantezza. Il pane con i semi di zucca e farina semintegrale è goloso ed equilibrato: fragrante nella crosta, morbido e arioso nella mollica. La tradizione non manca: la ciopa è particolare, unica nel suo genere, con una crosta colorata e friabile. Da non perdere anche la selezione di pasticceria e i grandi lievitati, tra i migliori della Penisola.

Olivieri 1882

Olivieri nasce nel 1882 ad Arzignano quando un antenato della famiglia, Luigi, apre il primo forno. Sarà poi Bianco Olivieri, papà di Oliviero, ad aprire prima una panetteria e poi a costruire un laboratorio più grande, dove dagli anni ’70 inizia a vendere per primo il Pan Biscotto e la biscotteria confezionata, mentre la moglie Miranda inizia a produrre i primi dolci da forno. A soli 18 anni, vista la prematura scomparsa del padre, Oliviero decide di prendere in mano il negozio e il laboratorio dove è cresciuto, aggiungendo pochi anni dopo anche la caffetteria. Siamo alla quinta generazione: Nicola e Andrea hanno creato un brand importante in Italia, che vende on line in tutto il mondo, i loro grandi lievitati (panettone e colomba) sono da anni ai vertici delle classifiche.

Olivieri 1882 – Arzignano (VI)

La celebrazione del pane

«In questa terza edizione della guida Pane&Panettieri vogliamo celebrare il pane, un prodotto tradizionale ma che al tempo stesso è in continua evoluzione?» dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso «È iniziata una nuova era per i maestri panificatori, che grazie al loro impegno e alla loro passione stanno rivoluzionando un settore che coinvolge sempre più i giovani, futuri protagonisti dell’arte bianca».

La guida

50 panifici premiati con il massimo punteggio dei Tre Pani. La Lombardia è al vertice con 8 panifici premiati seguono il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Lazio con 6; la Sicilia con 4; Puglia con 3; Toscana, e Campania con 2; Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sardegna con 1.

I premiati

VALLE D’AOSTA

LE COIN DU PAIN |SAINT CHRISTOPHE [AO] – NUOVO TRE PANI

PIEMONTE

VULAIGA | FOBELLO [VC]

MARCARINO RODDINO | RODDINO [CN]

FICINI | TORINO

PERINO VESCO | TORINO

LUCA SCARCELLA | IL FORNO DELL’ANGOLO TORINO

SPOTO BAKERY | VOGLIA DI PANE - TORINO

LOMBARDIA

VOGLIA DI PANE | BRESCIA

GRAZIOLI | LEGNANO [MI]

PANETTERIA RIO DAL 1929 | MANTOVA – NUOVO TRE PANI

CROSTA | MILANO

DAVIDE LONGONI PANE| MILANO

LE POLVERI| MILANO

FORNO DEL MASTRO | MONZA

FORNO ARTIGIANO TILDE | TREVIGLIO [BG]

VENETO

OLIVIERI 1882 | ARZIGNANO [VI]

MARINATO | CINTO CAOMAGGIORE [VE]

FORNO ZOGNO | CONSELVE [PD]

FORNO VENEZIANO | PIOVE DI SACCO [PD]

SAPORÈ PIZZA BAKERY | SAN MARTINO BUON ALBERGO [VR]

IL FORNAIO ZENATTI DAL 1979 | SOMMACAMPAGNA [VR]

TRENTINO ALTO ADIGE

PANIFICIO MODERNO| ISERA [TN]

FRIULI VENEZIA GIULIA

JERIAN | TRIESTE

EMILIA ROMAGNA

FORNO BRISA | BOLOGNA

CALZOLARI| BOLOGNA

MICRO PANIFICIO MOLLICA | CARPI [MO]

NEL NOME DEL PANE CAPPELLETTI & BONGIOVANNI | DOVADOLA [FC]

O FIORE MIO HUB| FAENZA [RA] – NUOVO TRE PANI

LA BUTEGA AD FRANTON | GUASTALLA [RE]

TOSCANA

PANK LA BULANGERIA | FIRENZE

LIEVITAMENTE | VIAREGGIO [LU]

MARCHE

PANDEFRÀ | SENIGALLIA [AN]

LAZIO

PEZZ DE PANE| FROSINONE – NUOVO TRE PANI

PANIFICIO BONCI | ROMA

LIEVITO PIZZA PANE | ROMA – NUOVO TRE PANI

PANE E TEMPESTA | ROMA – NUOVO TRE PANI

ANTICO FORNO ROSCIOLI | ROMA

SANTI SEBASTIANO E VALENTINO| ROMA

ABRUZZO

MERCATO DEL PANE | MONTESILVANO [PE] – NUOVO TRE PANI

CAMPANIA

LA FRANCESINA BOULANGERIE | ERCOLANO [NA]

MALAFRONTE | GRAGNANO [NA]

PUGLIA

PANIFICIO ADRIATICO | BARI

IL TOSCANO| CORATO [BA]

LULA | TRANI [BT]

BASILICATA

PANE E PACE | MATERA

SICILIA

FRANCESCO ARENA | MESSINA – NUOVO TRE PANI

PANIFICIO GUCCIONE | PALERMO

I BANCHI | RAGUSA

MARTINEZ | TRAPANI

SARDEGNA

PBREAD NATURAL BAKERY | CAGLIARI

PREMI SPECIALI – GUIDA PANE & PANETTIERI 2022

PANETTIERE EMERGENTE

STEFANO PRIOLO - PANIFICIO CASA PRIOLO | BOJANO (CB)

PANE DELL’ANNO

Pane al Cioccolato Fondente - PEZZ DE PANE | FROSINONE

PANE E TERRITORIO

TUNDU | OLIENA (NU)