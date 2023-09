Il Grifone, dove si trova la nuova opera di Martalar dopo l'incendio del Drago

Il Grifone Vaia del Tesino è la nuova opera d’arte realizzata dall'altopianese Marco Martalar con radici e legname della tempesta Vaia. Dopo più di 2 mesi di lavoro, 35 quintali e 2000 pezzi, il Grifone, alto 6 metri e lungo 9, domina come un guardiano sulla magnifica e panoramica località Celado, da dove si può vedere tutto l’altopiano del Tesino e la vetta di cima d’Asta. Posto al confine tra le due regioni Trentino e Veneto, la figura mitologica del Grifone vuole rappresentare l'unione tra le due regioni, infatti è fatto per mezzo Leone e per mezzo Aquila, due simboli fusi in uno.

Il grifone è una creatura leggendaria, presso i Greci era legato al culto solare, simboleggia custodia e vigilanza. Inoltre, poiché riunisce l’animale dominante sulla terra, il leone, con quello dominante in cielo, l’aquila, il grifone simboleggia anche la perfezione e la potenza.

DOVE SI TROVA

Per visitarlo basta recarsi in località Celado nel comune di Castel Tesino (TN), parcheggiare ai “Larici” e con 15 minuti a piedi in una facile forestale si raggiunge il Grifone.

Il monito di Martalar: "Si prega di avere rispetto del territorio e dell’opera, (area videosorvegliata)". Questa, come tutte le sculture dell’artista, necessitano di oltre un anno di burocrazia e molto lavoro.

MARTALAR

Marco Martello in arte Martalar è un artista di fama mondiale. Martalar è un originario nome cimbro che significa abitante della valle sassosa, ma è nel legno che l'artista di Roana ha trovato modo di esprimere i suoi valori, la forza della natura, la potenza che tutti percepiscono nei suoi lavori si deve alla sua origine montanara che unita ad una grande creatività e abilità rende indimenticabili i luoghi in cui vengono poste. Seguendo la sua fibra, ascoltando la musica che il legno emette, volando con l’immaginazione, dalle sue mani escono figure sinuose, primordiali e leggere.

DOVE SONO LE OPERE DI MARTALAR

Il Grifone - Castel Tesino (TN) - Aquila Vaia di Marcesina - Grigno (TN). Gallo di Vaia - Gallio (VI). Ape Vaia - S.Pietro Mussolino (VI). La Custode - Isola La Certosa (VE). L’Airone - Quinzano d’Olio (BS). Basalisc - Cevo Val Camonica (BS). Terra e Cielo - Cantina Vinicola Maso Poli (TN).Leone Alato di Vaia - Jesolo (VE), Piazzetta Casa Bianca. Lupa dei Lagorai - Vetriolo Terme (Levico, TN).

L'INCENDIO DEL DRAGO

Il Drago di Vaia è stato distrutto il 23 agosto dalle fiamme di un incendio appiccato nella notte sulla cima di Tablat, nell’Alpe Cimbra a Lavarone. Le Forze dell’ordine stanno ancora indagando sull’accaduto e la pista del dolo sembra essere la più battuta. “Avevo previsto i fulmini ma c’ha pensato l’uomo a fare l’incendio”, ha dichiarato lo scultore alla stampa locale.

LA NUOVA OPERA