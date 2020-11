Ve lo ricordate Giulio il bambino di Vicenza allo Zecchino d'Oro: che fine ha fatto?

“L’Islanda è moooolto lontana da Paaaadova” con queste poche parole Giulio Bortolaso, bambino vicentino di 4 anni riuscì a conquistare Cino Tortorella e il pubblico dello Zecchino d’oro.

Era il 1994 e la celeberrima canzone Metti la canottiera vinceva la 37esima edizione de Lo Zecchino d’oro. Quell’edizione, però, è ricordata anche per il simpatico siparietto intercorso tra Cino Tortorella e il piccolo Giulio Bortolaso. Uno scricciolo biondo dagli occhi chiari si è presentato sul palco di Lo Zecchino d’Oro parlando della sua Vicenza e di cosa ci fosse di bello lì:

“I sassi, le luci, Babbo Natale, i coriandoli... È molto lontana l’Islanda, è vicino a Padova...Bologna è lontano da Vicenza, non si può arrivare in macchina, c’è troppo traffico in autostrada e dobbiamo sorpassare tutte le macchine”.

Cosa fa oggi Giulio Bortolaso?

Varca la soglia dello Zecchino D'Oro nel lontano 1994. Un video della sua performance pubblicato 20 anni dopo diventa virale. Il resto è storia. Classe 1990, sappiamo che dopo il liceo Pigafetta, Giulio Bertolaso ha studiato Lingue a Venezia Ca’ Foscari. Da lì si è trasferito a Londra dove ha frequentato la School of Oriental and African Studies. Lavora a Shanghai, non ha perso il senso dell’ironia e si è ritrovato in maniera inconsapevole e tutto d’un botto a vestire i panni di una star del web. Giulio non ha perso l’occasione per ricordare il passato e mettersi in gioco in maniera ironica e intelligente. Addirittura a giugno di un anno fa ha partecipato a una serata in provincia di Treviso dove sono stati mostrato i vecchi video e dove è stato accolto da un’ovazione.

Curiosità sul bambino vicentino dello Zecchino D’Oro

• Ama pescare

• Viaggiare è un’altra delle sue passioni: ha visitato la Grande Muraglia Cinese.

• La bambina con lui nel famoso video è sua sorella.