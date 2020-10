Giovedì 8 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’ 8 ottobre è il 281º giorno del calendario gregoriano (il 282º negli anni bisestili). Mancano 84 giorni alla fine dell’anno

Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 8 ottobre.

316 – Costantino I sconfigge l’imperatore Licinio nella battaglia di Cibalae

1451 – la Diocesi di Castello viene elevata a patriarcato con nome di Patriarcato di Venezia

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1604 – Viene avvistata la prima supernova Keplero

1815 – L’ex-Re di Napoli Gioacchino Murat sbarca con ventotto compagni a Pizzo Calabro per cercare di recuperare il proprio trono, ma è arrestato

1871Nel Wisconsin, un incendio boschivo divampa in sei contee, facendo 1.100 vittime

Grande incendio di Chicago: un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 km² in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici, uccidendo 250 persone e lasciandone altre 90.000 senzatetto

1912 – Inizia la Prima guerra balcanica: il Montenegro dichiara guerra alla Turchia

1918 – Prima guerra mondiale – Nella Foresta delle Argonne in Francia, il Caporale statunitense Alvin C. York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132, praticamente da solo

1939 – Seconda guerra mondiale: la Germania si annette la Polonia occidentale

1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia

1970 – Guerra del Vietnam: a Parigi, una delegazione comunista rigetta la proposta fatta dal presidente statunitense Richard Nixon, avanzata il 7 ottobre, come “una manovra per ingannare l’opinione pubblica mondiale”

1982 – Il governo polacco mette al bando Solidarność

1985 – Durante il dirottamento della nave Achille Lauro viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer

1991 – Il parlamento croato taglia gli ultimi legami con la Jugoslavia

2000 – Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1 riportando il titolo iridato alla Scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter

2001 – Disastro aereo di Linate: un bimotore Cessna Citation e un aereo della SAS si scontrano nella nebbia in fase di decollo all’Aeroporto di Milano Linate; 118 vittime

2005 – Un terremoto di magnitudo 7,6 scuote il Pakistan nella regione del Kashmir causando più di 30.000 vittime, di cui gran parte bambini.

1958 - Impiantato il primo pacemaker (61 anni fa): Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore.

1930 - Volo del primo elicottero moderno (89 anni fa): Prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, Corradino D'Ascanio legò il proprio nome a un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo.

Santi del Giorno

Santa Pelagia

San Deusdedit (Diodato, Deodato di Montecassino - Abate venerato a Sora)

San Donnino (o Donino di Città di Castello, Eremita)

San Gemino (Anacoreta)

San Gisleno (Gisileno), Lamberto e Bernero (Monaco)

Sant'Abramo (Patriarca d'Israele)

Santi Andronico e Atanasia (Sposi)

San Giovanni Leonardi (Sacerdote)

Nati in questo giorno

1970 - Matt Damon (49 anni fa): Nato a Cambridge, nello stato del Massachusetts, è una star del cinema made in USA, apprezzato per la versatilità di attore anche se l'unico Oscar lo ha vinto, insieme a Ben Affleck,...

1931 - Franco Cosimo Panini (88 anni fa): È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni Sessanta, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Nato a...

1949 - Sigourney Weaver (70 anni fa): Dai malvagi alieni ai misteriosi abitanti "blu" di Pandora passando per bizzarri e improbabili spettri, sul set ha interpretato ruoli di donna sempre in lotta contro qualcosa o per un...

1965 - Matt Biondi (54 anni fa): Nato a Palo Alto (California), è stato un campione di nuoto statunitense, capace di vincere, tra il 1984 e 1992, undici medaglie alle Olimpiadi (di cui ben otto ori) e altrettante ai...

1957 - Antonio Cabrini (62 anni fa): Nato a Cremona (Lombardia), è un allenatore di calcio, già terzino sinistro. È campione del mondo nel 1982. Da maggio 2012 al termine dell'Europeo 2017 è commissario...

Scomparsi oggi

1803 - Vittorio Alfieri (216 anni fa): Figura di primo piano dell'illuminismo italiano, con il suo spirito inquieto e avverso ad ogni forma di tirannia fu un precursore del Romanticismo e un mirabile esempio per numerosi letterati.

2017 - Aldo Biscardi (2 anni fa): Nato a Larino, in provincia di Campobasso, e morto a Roma nell'ottobre 2017, è stato un conduttore televisivo, celebre per il programma, da lui ideato, prima in RAI Il processo del Lunedì.

Oroscopo

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 8 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighy. Il mantra di oggi: voglia di reazione

Ariete

La Luna oggi proverà a discutere velocemente con il tuo incertissimo Marte. Cercherà insomma di rendere questa sua (e tua) insicurezza meno pesante, meno antipatica, di farti sentire non troppo lenta o rallentata. Lo farà facendoti dire, migliorando la tua capacità di stare in contatto con tutti.

Toro

Mercurio lentamente si sposta rendendo meno urgente il bisogno di capire Urano e i suoi ritardi con il destino. Smetti di farti mille domande di fronte a cose e situazioni che non succedono, che non si fanno sentire. Ritrovi una certa serenità con tutto ciò che accade (oppure no). Sorridi.

Gemelli

Fino al pomeriggio di oggi, la Luna rimarrà nel tuo segno, e la sua energia si farà sentire. Soprattutto quando il pianeta delle emozioni riuscirà a parlare con Marte, con quell'energia del futuro che sembra essere in ritardo, che non si sblocca. Per un momento avrai voglia di conquistarti cose e persone.

Cancro

La tua amatissima Luna arriverà nel Cancro nel tardo pomeriggio di oggi, ma con qualcosa di speciale da raccontarti. Il tuo pianeta preferito ti spiegherà infatti perché non devi avere fretta con il destino, il senso dell’attesa di cose e di fatti che non sembrano ancora arrivare. Sarai zen.

Leone

In questo periodo Sole e Mercurio ti spingono a dire, a restare costantemente in comunicazione con tutto, con ogni cosa. Ma oggi la Luna ti farà apprezzare il silenzio, ti farà amare i pensieri che non hanno fretta, le cose che non si dicono ma che delicatamente si intuiscono.

Vergine

Fino al pomeriggio di oggi la tua pazienza sarà messa costantemente alla prova dalla Luna, da quelle emozioni che avranno cioè voglia di ribellarsi a ciò che non ti piace, di reagire a chi sembra agire e muoversi in modo sbagliato, poco chiaro. Poi tutto tornerà alla normalità, ritroverai il buon umore.

Bilancia

Per oggi potrai contare su una Luna amica se e quando dovrai confrontarti con persone e energie sbagliate, con chi sembra sbagliare o non capire pur pensando di avere ragione. Potrai infatti dare un senso a ogni cosa distraendoti, pensando a qualcosa che davvero ti interessa, che ti nutre.

Scorpione

L’impegno e il modo di fare di qualcuno a te vicino, oggi ti farà sentire un po’ meno imprecisa, più adatta alle cose del presente nonostante quel Marte che sbaglia e si confonde (negandoti la chiarezza). Semplicemente lasciati aiutare, accetta che qualcuno possa essere un esempio, una ispirazione.

Sagittario

Per colpa della Luna - in opposizione fino al pomeriggio di oggi – il Sagittario avrà spesso voglia di ribellarsi a un presente che vive passioni sbagliate, a promesse di energia che puntualmente sono in ritardo. Per ritrovare la calma e la gentilezza dovrai aspettare la sera. Un giovedì elettrico.

Capricorno

Probabile che oggi tu possa riuscire a far tacere le energie più irrequiete di te (quelle che Marte tiene accese) dedicandoti a piccole cose, interessandoti di questioni e dettagli che ti distrarranno, che ti faranno sentire più serena, meno in tensione con tutto. Amori e questioni di coppia attuali in serata.

Acquario

Grazie all'amicizia del Sole e della Luna, oggi davvero potrai sperare in un giovedì tonico, forte, in un momento che insomma ti sappia concedere nuova armonia con l’energia, con la forza (anche quella che magari non funziona o che non dice). Goditi un presente che ti sarà molto simpatico.

Pesci

Fino al tardo pomeriggio di oggi, la Luna non ammetterà ritardi o distrazioni, facendoti spesso sentire in colpa per il modo con cui non sempre sai a reagire a qualcosa (Marte retrogrado te lo impedisce). Poi però in serata ti sentirai molto meglio, ritroverai il buon umore e l’armonia.